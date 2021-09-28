Технологии городского счастья

Россия в этом отношении пока не на первом месте, хотя в последние годы у нас тоже произошел настоящий прорыв. Уже не первый год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» реализуется проект «Умный город», направленный на повышение конкурентоспособности российских городов. Проект базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды. В прошлом году Минстрой представил первый рейтинг «умных городов» – индекс цифровизации городского хозяйства. Лидерами среди крупнейших городов стали Москва, Екатеринбург и Казань.