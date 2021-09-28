Технологии городского счастья
2021 год задал стремительный темп развитию сферы технологий, что ставит перед городами и девелоперами новые задачи, связанные с улучшением качества и уровня жизни и снижением влияния растущих городов на планету и ее природные ресурсы. И здесь на первое место выходит «умный город», то есть город грамотно спланированный, наполненный технологиями, дающими возможность оперативно принимать решения на основе больших данных.
Больше всех к цифровизации приблизилась юго-восточная Азия. Самый известный «умный город» Фудзисаву — японский город, который обеспечивается экологически чистой электроэнергией в первую очередь за счет использования солнечных батарей.
В ОАЭ строится «Масдар-сити», который должен полностью обеспечиваться энергией из возобновляемых источников. Избытки такой энергии планируется продавать, выбросы углекислого газа утилизировать, а мусор тотально перерабатывать.
Копенгаген к 2025 г. а Лос-Анджелес к 2035-му планируют стать углеродно-нейтральным городами.
Города постоянно внедряют новые технологии, позволяющие повысить уровень безопасности населения и сохранения природных ресурсов.
Россия в этом отношении пока не на первом месте, хотя в последние годы у нас тоже произошел настоящий прорыв. Уже не первый год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» реализуется проект «Умный город», направленный на повышение конкурентоспособности российских городов. Проект базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды. В прошлом году Минстрой представил первый рейтинг «умных городов» – индекс цифровизации городского хозяйства. Лидерами среди крупнейших городов стали Москва, Екатеринбург и Казань.
С внедрением «умных технологий» связано экономическое развитие города, социальное и финансовое благополучие горожан.
Девелоперы тоже не стоят на месте и активно участвуют в развитии «умных проектов». Так, AFI DEVELOPMENT заложил свой фундамент для создания «умного города». В 2021 у девелопера вышло 2 высокотехнологичных проекта, один из флагманских – ЖК «AFI PARK Воронцовский».
В продолжение тенденции к цифровизации в проекте разрабатывается технологическая платформа управления как квартирой, так и жилым комплексом через единую систему. Пять корпусов клубного проекта объединит общая концепция пространства, в котором есть ощущение истории и преемственности традициям в современном прочтении самых последних технологий. Класс проекта определен концепцией ультрамодной технологии «умного жилья» и звучит как «Дом умного класса», выводя на первое место фокус на технологии.
Резидентам жилого комплекса будет доступна платформа «Умный дом», которая может создавать многочисленное количество жизненных сценариев управления квартирой, жилым комплексом, камерами наблюдения, безопасностью, собственным расписанием и счетами. Интеллектуальные системы подарят будущим жильцам совершенно новое представление о возможностях жилого пространства.
Проект создавался с учетом столичного тренда «15-минутный город» и обеспечен отличной транспортной доступностью: 8 минут до станции метро «Калужская» и «Воронцовская», 15 минут до Сити и Кремля.
В проекте 846 квартир и 180 лофтов, и все оснащены «умными системами». В каждой квартире предусмотрены высокие потолки, панорамное остекление и французские балконы. На выбор есть разные опции по отделке. Стоимость квартир уже выросла на 31% с момента старта продаж, что доказывает интерес к продукту на первичном рынке. Аналитики прогнозируют рост стоимости к моменту ввода в эксплуатацию – 61%.
«Умный» не только проект, но и его локация. ЖК «AFI Park Воронцовский» расположен в одном из самых престижных и экологически благоприятных округов столицы — ЮЗАО, который имеет высокие перспективы развития. В ближайшем окружении находятся лучшие вузы страны: МГУ им. М.В.Ломоносова, МГИМО, НИУ «Высшая школа экономики», РУДН, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и МГРИ им. С. Орджоникидзе, МТУ. Рядом уютный и романтичный Воронцовский парк.
Высокотехнологичные решения, которые закладываются в разные сферы уже сегодня, являются фундаментальными для изменения жизни людей. Развитие «умных городов», «умных транспортных систем», «умного государства» и «умных жилых проектов» позволит не только повысить уровень и качество жизни, но и улучшить экологическую ситуацию, а также стабилизировать экономику и снизить влияние растущих городов на планету и ее природные ресурсы.
Место размещения проектной декларации — сайт наш.дом.рф.
Наименование застройщика — ООО «АКВАМАРЕ УНО»