Сушеное манго: что нужно знать и как выбирать

Специалисты знают, что ломтики манго, высушенные без сахара и других консервантов, хранятся не более 6‒8 месяцев. Всего 5 % сахара от общего веса манго увеличивает срок годности до 18 месяцев. А использование аскорбиновой или лимонной кислоты позволяет хранить продукт еще дольше – до трех лет. Так что если на упаковке значится срок хранения 36 месяцев, то в ней могут оказаться фрукты даже позапрошлого урожая. Кроме того, сушеный манго, произведенный с добавлением сахара, весит примерно в полтора раза больше, чем тот, при изготовлении которого сахар не использовали. Так что приторно-сладкие, мясистые ломтики говорят отнюдь не о качестве и пользе, а о посторонних добавках. Еще одна хитрость, к которой прибегают многие продавцы, ‒ использование технологии производства цукатов. Это означает, что дольки свежего фрукта сначала замачиваются в сахарном сиропе и только потом высушиваются. В этом случае сахар в готовый продукт не кладут и пишут на упаковке: «Без добавления сахара».