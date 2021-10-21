Сушеное манго: что нужно знать и как выбирать
Что может быть лучше хмурым осенним днем, чем, завернувшись в уютный плед, перенестись на тропический остров, где разворачивается сюжет увлекательного фильма. Или вспоминать самые красочные моменты отпуска, собравшись за столом в компании семьи или друзей. А вкусные и ароматные ломтики сушеного манго станут не только идеальным дополнением к чашке чая, но и напомнят о волшебных днях отпуска.
Найти сушеное манго в супермаркетах сегодня не составит труда. Вот только как выбрать натуральный продукт, сделанный из сладких, сочных и спелых фруктов без добавления сахара и лишних консервантов? Ведь даже если на упаковке указано «Без сахара», это отнюдь не гарантия, что в пакетике вы найдете только натуральные кусочки манго. Ведь практически все производители добавляют в сухофрукты рафинированный сахар и лимонную кислоту, чтобы увеличить срок годности и сохранить вес продукта.
Специалисты знают, что ломтики манго, высушенные без сахара и других консервантов, хранятся не более 6‒8 месяцев. Всего 5 % сахара от общего веса манго увеличивает срок годности до 18 месяцев. А использование аскорбиновой или лимонной кислоты позволяет хранить продукт еще дольше – до трех лет. Так что если на упаковке значится срок хранения 36 месяцев, то в ней могут оказаться фрукты даже позапрошлого урожая. Кроме того, сушеный манго, произведенный с добавлением сахара, весит примерно в полтора раза больше, чем тот, при изготовлении которого сахар не использовали. Так что приторно-сладкие, мясистые ломтики говорят отнюдь не о качестве и пользе, а о посторонних добавках. Еще одна хитрость, к которой прибегают многие продавцы, ‒ использование технологии производства цукатов. Это означает, что дольки свежего фрукта сначала замачиваются в сахарном сиропе и только потом высушиваются. В этом случае сахар в готовый продукт не кладут и пишут на упаковке: «Без добавления сахара».
Впрочем, необязательно быть специалистом, чтобы отличить натуральное высушенное манго без добавления сахара от вымоченного в сиропе. Если дольки ровные и красивые, похожи на цукаты, то при его производстве, скорее всего, использовались сахар и лимонная кислота. Манго, высушенное без лишних добавок, выглядит не так идеально, но зато дает приятную естественную сладость и оставляет долгое тропическое послевкусие.
Единственная компания в Европе, которая гарантирует, что ломтики манго были высушены по технологии дегидратации без использования сахара и консервантов, ‒ «ЭксИм Пасифик», поставщик в России продуктов из Юго-Восточной Азии. Сушеное манго компания производит из лучших сортов, которые позволяют получать идеально сладкие ломтики с ярко выраженным манговым послевкусием. Для торговой марки «Люблю жизнь» используется сорт сенталон, что в переводе означает «алмаз», а в пачках Ripe Mango содержится манго сорта мачису, в переводе с мьянманского «девственница». Оба сорта выращиваются в далекой Мьянме, которую считают родиной манго, откуда этот фрукт распространился по другим странам и континентам. Фрукты из этой страны отличает восхитительный аромат и яркий вкус.
Ну а в качестве сушеного продукта можно не сомневаться. После снятия плодов манго режут на дольки, дегидрируют и отправляют в Москву. В столице продукт снова проходит тщательную проверку качества и отбор уже российскими специалистами и упаковывается в порционные пачки. Так что не удивляйтесь, что на пачке написано «Made in Moscow», ‒ это тоже является дополнительной гарантией качества. В магазины товар поступает в удобных картонных коробках. Так как «ЭксИм Пасифик» уделяет большое внимание бережному отношению к природным ресурсам, пакетики с манго упаковываются в картонные короба не по 24 пачки, как делают другие производители, а по 28. Это позволяет сэкономить на производстве каждой партии 8 деревьев и 6,5 тонн воды.
Главное, выбрать сушеное манго правильно. Обращайте внимание на срок годности, натуральный продукт должен иметь срок годности 6‒8 месяцев, и при этом ломтики должны иметь чётко выраженный запах манго. Такие кусочки натурального сушеного манго без сахара могут стать идеальной альтернативой чипсам и другим снекам во время вечернего просмотра сериала. Берите на заметку!