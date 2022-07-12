Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Российские пивовары полностью поддерживают курс на повышение устойчивости российской экономики и снижение ее зависимости от внешних условий.
Однако мы вынуждены обратиться к Вам в связи с намерением Правительства РФ ввести обязательную маркировку пивоваренной продукции средствами идентификации. Мы выступаем против данной инициативы, поскольку она парализует работу пивоваренной отрасли. При этом профильные федеральные органы исполнительной власти игнорируют наши аргументы и планируют уже в 2023 году обязать производителей пива маркировать продукцию.
Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20‒30 % с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10 %. При этом пивоваренные предприятия, которые во многих регионах являются ключевыми налогоплательщиками, окажутся в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств, развязавших экономическую войну против нашей страны.
Ключевые узлы и компоненты системы маркировки производятся в США, Германии, Италии, Японии, на Тайване. Российские операторы маркировки комплектуют свои предложения на основе импортного оборудования, и эти поставки уже заблокированы из-за экспортных ограничений западных стран. Колоссальные затраты российских производителей на приобретение, доставку и наладку маркировочного оборудования будут фактически обогащать западные технологические корпорации, ставя отечественное производство в полную зависимость от воли правительств стран санкционного давления.
При этом маркировка не повысит, а наоборот, снизит эффективность работы отрасли. Это подтверждается опытом введения обязательной маркировки для питьевой и минеральной воды. Данную продукцию выпускают и пивоваренные компании, которые после интеграции маркировки отмечают падение производительности линий розлива воды на 20‒30 %. Данный негативный эффект усугубляется острым дефицитом зарубежных расходных материалов для маркировки. Как отмечалось выше, в случае с пивоваренной продукцией снижение эффективности работы производителей крайне негативно повлияет на доходы региональных бюджетов, а также приведет к разгону потребительской инфляции.
Сегодня пивоваренные предприятия работают на пределе своих возможностей: западные поставщики отказываются поставлять оборудование, запасные части и расходные материалы, существует высокая вероятность прекращения поставок зарубежного хмеля, который пока также нечем заменить. Предприятия столкнулись с дефицитом и значительным ростом цен на пивоваренный солод, стеклобутылку, алюминиевую банку, ПЭТ-упаковку, углекислоту, кронен-пробку, этикетку. У многих компаний отмечается высокий риск остановки производства. В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно.
Применительно к пивоварению маркировка – это избыточная мера контроля, которая идет вразрез с анонсированным ранее курсом Правительства РФ по созданию благоприятных условий для российского бизнеса. Государство уже не один год эффективно контролирует рынок пива посредством Единой государственной автоматизированной информационной системы. При необходимости с помощью ЕГАИС можно решить задачи полной прослеживаемости, поштучного учета производства и оборота пивоваренной продукции. Данный подход наиболее приемлем и поддерживается бизнесом, он не приводит к абсолютной зависимости российских пивоваров от недружественных государств.
Отсутствие конструктивного диалога Правительства с профессиональным пивоваренным сообществом, использование формального подхода при проведении эксперимента по маркировке пивоваренной продукции принесут выгоды зарубежным производителям, но нанесут ущерб нашему государству, пивоваренной отрасли и всем потребителям пива в России. Маркировка дестабилизирует работу большинства пивоварен, перед которыми сейчас стоят задачи по сохранению бизнеса и импортозамещению продукции транснациональных компаний, заявивших о прекращении работы в РФ.
Уважаемый Владимир Владимирович, постоянными потребителями пива являются более 70 миллионов россиян, стабильно функционирующая пивоваренная отрасль создает более полумиллиона рабочих мест и ежегодно обеспечивает более 170 млрд рублей только акцизных платежей в региональные бюджеты. В целях сохранения потенциала пивоваренной отрасли и бездефицитного обеспечения россиян пивом просим Вас рассмотреть вопрос о недопустимости введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации.
Полагаем, что в сложившихся условиях частные инвестиции и организационные усилия Правительства РФ должны быть направлены на ускоренное развитие российского машиностроения для пищевой промышленности и воссоздание хмелеводческой отрасли в России. Уверены, что решение этих насущных задач в полной мере соответствует стратегическим интересам общества и государства.
С уважением,
Председатель Совета Союза российских пивоваров Д. М. Бриман