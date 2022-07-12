Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Применительно к пивоварению маркировка – это избыточная мера контроля, которая идет вразрез с анонсированным ранее курсом Правительства РФ по созданию благоприятных условий для российского бизнеса. Государство уже не один год эффективно контролирует рынок пива посредством Единой государственной автоматизированной информационной системы. При необходимости с помощью ЕГАИС можно решить задачи полной прослеживаемости, поштучного учета производства и оборота пивоваренной продукции. Данный подход наиболее приемлем и поддерживается бизнесом, он не приводит к абсолютной зависимости российских пивоваров от недружественных государств.