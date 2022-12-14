Инженерия будущего

Инженерия будущегоКакие возможности для вузов открывает курс на импортозамещение, и как высшая школа готовится к вызовам экономики нового времени
Развитие технологий и автоматизация труда создают новые задачи не только для бизнеса, но и для образовательных учреждений. Навигационные системы для хирургии с использованием технологии дополненной реальности, 3D-модели сердца по результатам КТ, многотопливная установка для генерации разных видов энергии ‒ лишь малая часть проектов, над которыми усиленно работают студенты и преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университет Петра Великого (СПбПУ или Политех). Этот вуз, как и другие ведущие учебные заведения страны, стремится предложить комплексные решения для амбициозных задач российский экономики и уже получил такие новые продукты, как собственные сенсоры, инженерное программное обеспечение, материалы для нефтяной промышленности, медицинские тест-системы, платформенные решения во всех отраслях в целях импортозамещения.
По прогнозам Минтруда, к 2030 году в обновлении профессиональных знаний будут нуждаться 70 % россиян, параллельно, согласно оценкам министерства, в ближайшие годы продолжит расти востребованность работников реального сектора, а спектр их профессий будет только расширяться. К сожалению, запрос бизнеса сталкивается с объективными реалиями рынка труда: инженерные и другие технические профессии на данный момент остаются самыми дефицитными по количеству специалистов.
Смена компетенций
Отчасти дефицит кадров объясняется тем, что современные инженеры существенно отличаются от своих предшественников из прошлого века. «Научно-технологический прогресс порождает профессии, о которых еще 20–30 лет назад никто и помыслить не мог. В частности, сегодня особенно быстро развиваются стыковые области инженерного труда: промышленный дизайн, биотехнологии и информационные технологии, базирующиеся на профильных знаниях и цифровых компетенциях. Таким образом, соискатель, помимо базового набора знаний, должен обладать более широкими компетенциями: разбираться в теоретической механике, планировании, обработке данных, конструировании, а также уметь слаженно работать в команде», ‒ отмечает проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев.
Дополнительным аспектом спроса на специалистов нового образца является курс на импортозамещение при ограниченности доступа к западным технологиям, которые до недавнего времени доминировали на российском рынке. Эксперты отмечают, что предприятиям требуются более гибкие работники, способные эффективно и безболезненно адаптироваться под изменения окружающей среды и технологий производства. Как следствие, как никогда остро стоит вопрос подготовки кадров с надпрофессиональными компетенциями и роли высшей школы в данном процессе.
Инвестиции в знания
Ответом на вызовы экономики становятся кооперации отечественных предприятий с крупнейшими вузами, создание профильных лабораторий и стипендиальных программ, позволяющих бизнесу готовить специалистов под себя. Виталий Сергеев из петербургского Политеха видит главную задачу по импортозамещению в подготовке технологических команд под сложные задачи конкретного индустриального партнера. По его мнению, стоит обратить внимание и на перегруппировку сил и ресурсов среди университетов, чтобы технологические задачи и инженерная деятельность вуза обеспечивали в том числе и образовательный процесс. Так, только в одном Политехе за последний год была запущена 21 новая программа инженерной магистратуры. Студенты университета также вовлечены в более чем 150 проектов от компаний, в числе которых «Росатом», «Газпром нефть» и «Ростелеком».
С расчетом на будущее
Амбиции предпринимателей и ученых находят отклик и на государственном уровне. Здесь нельзя не упомянуть «Приоритет 2030» ‒ крупнейший в истории госпроект, направленный на развитие российских вузов, реализующийся в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Программа направлена на повышение конкурентоспособности страны в области образования, науки и технологий. Она также призвана увеличить вклад российских университетов в достижение национальных целей развития России до 2030 года. На сегодняшний день отбор на получение базовой части гранта в размере 100 млн руб. в год прошло уже 106 вузов, в целом общее финансирование программы до конца 2022 года составит свыше 47 млрд руб.
Что в приоритете?
Для участия в «Приоритете 2030» университетам было необходимо презентовать программу развития своего учебного заведения, включая целевую модель, стратегические проекты, мероприятия и показатели эффективности. При этом в критериях отбора делался акцент на способность вуза привлекать финансирование, что подразумевает наличие действующих партнерств с бизнесом и понимание современных рынков и продуктов. Эксперты признают, что, по сути, «Приоритет 2030» способствовал переходу мышления высшей школы на инвестиционную логику. «Особые требования программы, такие как вовлечение учащихся в междисциплинарные проекты НИОКР и наличие внешней экспертизы за счет тесной коммуникации с действующими промышленными предприятиями – лидерами рынка позволяют фокусировать усилия на тех проектах, которые могут оказать реальное влияние на конкурентоспособность индустрии и обеспечение технологического суверенитета России», ‒ говорит руководитель исполнительной дирекции «Приоритет 2030» в СПбПУ Мария Врублевская.
Оценка кандидатов также проходит на основе таких параметров, как объем исследований и разработок, доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет, число студентов, получивших дополнительную квалификацию или обучающихся по программам, связанным с цифровыми навыками, а также количество научных публикаций и объем доходов от интеллектуальной деятельности университета. Эффективная реализация всего этого комплекса параметров интегрально и позволяет говорить о капитализации научно-исследовательского потенциала и устойчивом развитии университетов.
От РНК-вакцин до киберпилота
Так, благодаря «Приоритету 2030» СПбПУ смог трудоустроить более 200 новых сотрудников в возрасте до 39 лет, 27 % которых ‒ студенты. Госфинансирование помогло вузу довести до высокого уровня технологической готовности и внедрить в экономику уже более 20 разработок, включая проекты по сверхактуальным направлениям, такие как медицинские биотехнологии, микроэлектроника, сенсорика.
В числе проектов Политеха «Биофильтр для утилизации углекислого газа с применением микроводорослей», способный удалять выбросы СО2 концентрацией до 40 % и не имеющий аналогов в мире; платформа для создания первого в России производства РНК-вакцин; программное обеспечение бортовой системы управления судном для задач автономной навигации «КиберПилот» (18+) и другие уникальные и разноплановые проекты. «Благодаря госпрограмме мы как молодая команда смогли сделать научные исследования нашим приоритетом, что привело к первым заказам на НИР от российских компаний по нашему научному направлению», ‒ признается ведущий исполнитель проекта «Развитие территорий на базе технологии «умных» городов и интеллектуальных транспортных систем» Анги Схведиани. Александр Семенча, возглавляющий направление «Интеллектуальные технологии как механизм по формированию компетенций в области создания функциональных материалов», отмечает, что для его команды «Приоритет 2030» стал тестовой площадкой небольших проектов, которые могут дать старт новому направлению в Политехе.
Игра в долгую
Эксперты признают, что развитие научных инициатив всегда довольно высокорискованная история с непредсказуемым результатом. «Мы понимаем, что избежать неудач невозможно, и готовы к тому, что не все проекты в конечном итоге окажутся востребованными во внешнем мире, но даже при таком сценарии университетские инновации гораздо более устойчивы и эффективны, чем любой венчурный фонд», ‒ констатирует Виталий Сергеев из СПбПУ. Например, в рамках вуза гораздо проще найти альтернативные ниши, чем на открытом рынке. Кроме того, при возврате на инвестиции от инициативных разработок в размере более чем 250 % российское научное сообщество действительно может себе позволить несколько инвестиционных проектов с потенциально неопределенным исходом.