Инженерия будущего

Эксперты признают, что развитие научных инициатив всегда довольно высокорискованная история с непредсказуемым результатом. «Мы понимаем, что избежать неудач невозможно, и готовы к тому, что не все проекты в конечном итоге окажутся востребованными во внешнем мире, но даже при таком сценарии университетские инновации гораздо более устойчивы и эффективны, чем любой венчурный фонд», ‒ констатирует Виталий Сергеев из СПбПУ. Например, в рамках вуза гораздо проще найти альтернативные ниши, чем на открытом рынке. Кроме того, при возврате на инвестиции от инициативных разработок в размере более чем 250 % российское научное сообщество действительно может себе позволить несколько инвестиционных проектов с потенциально неопределенным исходом.