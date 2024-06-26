Недвижимость в движении
Тренды развития строительной отрасли, отмена льготной ипотеки и предложение проектировать медиафасады на зданиях еще до начала строительства. Пятый форум недвижимости «Движение» прошел в Сочи, собрав более 6 тысяч девелоперов, риелторов и подрядчиков строительной отрасли из России и стран СНГ. Коммуникационным партнером форума уже несколько лет выступает медиахолдинг МАЕР, №1 рекламного рынка России по площади медиафасадов.
Человекоцентричность сохранит бизнес
У города должна быть душа! Нужно строить города, в которые хотелось бы возвращаться, лететь с другого конца страны или даже планеты, чтобы просто прогуляться по знакомым улочкам. Современные девелоперы, как считает известный дизайнер Артемий Лебедев, только приближаются к стадии понимания того, что нужно обычному человеку, понимания простых человеческих потребностей, которые не менялись уж точно пару тысяч лет.
«Строить сто лет назад мы умели гораздо лучше. Когда ты заходишь в хороший старый доходный дом начала XX века, ты прям чувствуешь, что там какая-то махина перекрытий, какая там шумоизоляция и, самое главное, какая там вентиляция. Сейчас я, как тонко чувствующий, ранимый, творческий человек, когда захожу в любое помещение, я сразу чувствую, какая там влажность, какая температура, есть ли свежий воздух. Я не могу находиться в Москве-Сити в небоскребах, потому что там на 60-м этаже воздух идет только из трубки. Для меня это невозможно. Как на подводной лодке. Мне хочется открыть форточку, чтобы впустить свежий воздух», – отметил Артемий Лебедев.
На форуме «Движение» сам Артемий Лебедев представил инновационный лифт, созданный его студией совместно с Серпуховским лифтостроительным заводом. Лифт из тонированного черного стекла и нержавеющей стали оборудован специальными OLED-экранами, превращающими обычное зеркало в интерактивное. Тут тебе и комплимент с утра, и информация о погоде на улице или пробках на дорогах.
От таких инновационных лифтов в своем доме кто ж откажется! Ориентир на качество квадратных метров, а не только на их количество. Для девелоперов, которые думают на перспективу в несколько десятков лет, человекоцентричность становится одним из трендов.
«Первое, самое полезное в работе – это общаться с клиентом. Нужно встречаться, знакомиться, самому проходить по клиентскому пути, понимать удобный или неудобный сайт, насколько комфортно открываются створки на кухне, насколько красивый вид из окна, понимать, как происходит переезд в новую квартиру. Все это дает 90% знаний и открытий, которые потом улучшают бизнес», – отметил генеральный директор Группы «Самолет» Андрей Иваненко.
Все мы хотим жить в дружелюбном, безопасном, интересном, современном городе, с развитой инфраструктурой и треком доступности в 15-20 минут.
«Современный город – это город, в котором инфраструктура развивается опережающими темпами. Город, в котором каждый день происходит что-то новое. Город, в котором интересно жить. Важно помнить, что город — это живой организм, он должен совершенствоваться постоянно, перестраиваться, так как меняются привычки, меняются наши с вами паттерны социального поведения. Поэтому, наверное, идеальный город — это мечта, к которой мы все должны стремиться…», – отметил в ходе дискуссии на форуме генеральный директор девелоперской компании «Брусника» Алексей Круковский.
Баланс господдержки
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что в 2023 году объем ввода жилья составил рекордные 110 миллионов квадратных метров. Выполняя задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, необходимо к 2030 году достичь уровня обеспеченности жильем в 33 квадратных метра на человека и улучшения качества жизни на 20% через обновление жилищного фонда. Замминистра пообещал очень внимательно смотреть за темпами строительства, объемами и пропорциями многоквартирного и индивидуального жилья, чтобы застройщики имели эффективную ставку по проектному финансированию. «И очень внимательно подходить к балансу распроданности и качества жилья, и его доступности для населения».
Доступность жилья – стала одной из ключевых тем форума. С 1 июля прекращает действовать программа льготного ипотечного кредитования, которую вводили еще в 2020 году, чтобы поддержать отрасль в период пандемии. Как это отразится на стройке, обсудили в рамках панельной дискуссии.
«Льготная ипотека не прекращается, а становится более адресной и направленной на поддержку семей, семей с детьми и стимулирования рождаемости. Остается дальневосточная, арктическая, работает IT- и сельская, а также ипотека для жителей новых территорий. Мы будем поддерживать застройщиков через строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в малых населенных пунктах и городах. Будем поддерживать дополнительно за счет предоставления земельных участков. Все должно быть неплохо», – считает заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Замминистра подчеркнул, что в России вся политика формируется вокруг человека: улучшение качества жизни, обеспечение медицины, социальные объекты, новые технологии, производство, промышленность, жилье.
«Движение» — крупнейший форум рынка недвижимости, который в этом году проходит при поддержке ОМ.PФ. Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко, если смотреть в прошлое, то мы жили в восходящей фазе экономического цикла. Росли продажи, объемы строительства, рос спрос.
«Взгляд в будущее более неопределенный, вместе с тем, сказать, что он однозначно направлен куда-то в негативную сторону, наверное, нельзя. С одной стороны, да, мы видим рост ставок, мы видим рост затрат на строительство. С другой стороны, мы видим снижение [объема] ипотеки, прежде всего, льготных программ. Конечно, в этих условиях со спросом ситуация будет выглядеть чуть хуже, чем была в последние годы. Вместе с тем, мы видим, что доходы населения растут. Есть спрос, который реализуется без ипотеки, появились возможности накопить на первоначальный взнос. Мы видим смещение спроса в регионы. Регионы себя чувствуют сейчас гораздо лучше, у них выросла маржинальность. Качественный продукт только начал появляться в регионах, и неудовлетворенный спрос, он на самом деле колоссальный. Наверное, если смотреть на горизонте третьего-четвертого квартала, да, рынок ждет определенное замедление. Но если смотреть на более длинных горизонтах – многие проекты строительства имеют сроки реализации 2-3-5 лет, а если мы говорим о комплексном развитии территорий, это более длинные сроки – то на этих горизонтах в целом ситуация с балансом спроса и предложения, на наш взгляд, достаточно здоровая», – подчеркнул Артем Федорко.
Как отметил основатель форума «Движение» Илья Пискулин, пришло время стремиться не к количеству, а к качеству. И речь не только о комфорте проживания, но и об осторожности в планировании проектов.
«Власть впервые сказала, мы беспокоимся, потому что многие девелоперы ведут себя авантюрно, покупая те или иные участки и обременяя себя теми или иными кредитами, думая, что все будет хорошо. Мы много лет вас подстраховывали, но, ребята, мы хотим рассчитывать на ваше благоразумие, а не только чтобы вы рассчитывали на нашу поддержку и на бездонность государственного бюджета. Понимаете, это очень тонкий и очень прямо сказанный сигнал. Поэтому это, наверное, самый главный итог форума, который должен задать тренд развития рынка недвижимости. Этот тренд должен вылиться в отсутствие банкротства и в очень сбалансированное, аккуратное развитие каждого конкретного застройщика», – подчеркнул Илья Пискулин.
ПроДвижение
Коммуникационным партнером форума «Движение» уже несколько лет выступает ключевой игрок на рынке цифровой рекламы – медиахолдинг МАЕР.
Информацию о пятом форуме «Движение» на медиафасадах и цифровых экранах в крупнейших городах России начали размещать еще в ноябре, за это время каждый пятый житель России узнал об этом крупнейшем мероприятии в сфере недвижимости. Охватная рекламная кампания собрала свыше 1,75 миллиарда просмотров. И если в 2020 году в форуме участвовало 330 человек, сегодня здесь уже более 6 тысяч из 15 стран, а свои стенды представили полсотни компаний.
За продвижение форума «Движение» Илья Пискулин поблагодарил лично генерального директора МАЕР Константина Майора.
«Если бы мы платили деньгами, у нас не было бы вот таких вот партнерских взаимоотношений, мы заплатили бы более 2 миллиардов рублей. И весь следующий год мы планируем размещать именно Движение.ру, чтобы люди с улиц шли и смотрели: О, я могу с помощью Движения.ру найти работу на рынке недвижимости, устроиться ВТБ, устроиться в ИНСИТИ и так далее. Мы хотим людей из разных отраслей, совместно с компанией МАЕР, завести в рынок недвижимости. Потому что за кого мы конкурируем? Мы конкурируем прежде всего за людей, чтобы они к нам шли», – сказал Илья Пискулин.
Медиахолдинг МАЕР – совершенно особая для России коммуникационная площадка. Для эффективной работы с огромной аудиторией лидер рынка внедряет собственные инновационные технологические решения, запускает уникальные проекты, развивает новое медиа и собирает порядка 6 миллиардов визуальных контактов в месяц.
«Миллионы людей в крупных городах России знают и любят наши цифровые экраны и медиафасады. Мы рассказываем в том числе о новостях в сфере недвижимости, ипотечного кредитования, вызываем интерес к инвестициям в жилые объекты. И на форуме “Движение” мы выступили с предложением – проектировать площади под цифровые медиафасады еще до начала строительства объектов. И нашу идею поддержали не только сами девелоперы, но и Минстрой», – рассказал Константин Майор.
«Это интересное предложение. Можно взять пару застройщиков и сделать пилот проекта. Я считаю, что это не испортит фасады. Наоборот, не придется тратить деньги на модернизацию той или иной конструкции, или закрывать что-то. Это отличная идея, давайте посмотрим», – прокомментировал предложение МАЕР Никита Стасишин.
«То, что вы об этом задумались, это максимально правильно, потому что мы, как девелоперы, пытаемся сейчас устанавливать медиаэкраны в тех регионах, в которые сейчас приходим. И мы столкнулись с проблемой: места просто нет. И мы с командой проектировщиков уже задумались, может быть заложить какой-то определенный процент поверхности нашего будущего жилого комплекса для того, чтобы цифровой экран туда просто гармонично, идеально встал. Значит, создаётся та самая синергия. Потенциально нам интересно, давайте общаться! Нам нужны такие партнеры!» – поддержал идею МАЕР коммерческий директор GloraX Егор Федоров.
«Мы строим достаточно большой проект, DNS Сити, в Приморском крае. На 125 гектарах будет построено 650 тысяч квадратных метров. Мы готовы наладить взаимодействие и заложить изначально цивилизованную, качественную, интересную и информативную рекламу. Нам это интересно, и мы готовы перевести ваше предложение в формат прагматичных, понятных переговоров», – сказал в интервью медиахолдингу генеральный директор группы компаний «DNS Девелопмент» (ООО СЗ «ДНС ДОМ») Андрей Артамонов.
Выбор недвижимости – мероприятие ответственное. Решение должно приниматься осознанно, с учетом всех возможных нюансов. И особенно это важно, если квартира покупается не просто как инвестиционный объект, а для жизни, семьи, воспитания будущих поколений. И тут главное правильно выбрать партнера для продвижения.
«Для группы компании КОРТРОС партнерство с коммуникационной группой МАЕР – это один из важных элементов нашей стратегии продвижения. Мы всегда ищем новые форматы для того, чтобы соприкасаться с нашими клиентами, с нашими покупателями, ищем новые возможности для того, чтобы продвигать наш продукт. И как раз Константин Майор и группа МАЕР отличаются тем, что постоянно находят какие-то новые решения, новые возможности. В общем сплите наших рекламных материалов МАЕР занимает очень важную позицию и, безусловно, является той частью, которая обеспечивает итоговый результат. То есть приход наших покупателей в офисы продаж, звонки в наши контакт-центры, ну и, в конце концов, приобретение недвижимости. Мы очень надеемся на то, что МАЕР будет и дальше двигаться в сторону поиска новых возможностей, новых креативных решений. И мы будем вместе экспериментировать, вместе находить нашего покупателя и будем оба получать финансовый результат, достойный и достаточный», – поделился вице-президент Группы компаний КОРТРОС Филипп Третьяков.
И, как считает руководитель ассоциации REPA Юлия Солодовникова, предложение МАЕР – может стать интересной задачкой для архитекторов.
«Экраны могут быть элементом какого-то декора, потому что те же угловые фасады, которые создают 3D-эффект, когда котик двигается так, словно он очень огромный, или дракон перемещается, это уже очень красиво. На коммерческих зданиях и в офисных центрах это может быть эффективным использованием общественных пространств. Что касается жилых домов, я думаю, что это будет интересная задача для архитекторов и такой некой коллаборацией, насколько цифровое пространство будет вписано в архитектуру зданий. Мне кажется, интересно, как минимум посмотреть, что из этого получится», – отметила Юлия.