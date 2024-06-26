Недвижимость в движении

«Взгляд в будущее более неопределенный, вместе с тем, сказать, что он однозначно направлен куда-то в негативную сторону, наверное, нельзя. С одной стороны, да, мы видим рост ставок, мы видим рост затрат на строительство. С другой стороны, мы видим снижение [объема] ипотеки, прежде всего, льготных программ. Конечно, в этих условиях со спросом ситуация будет выглядеть чуть хуже, чем была в последние годы. Вместе с тем, мы видим, что доходы населения растут. Есть спрос, который реализуется без ипотеки, появились возможности накопить на первоначальный взнос. Мы видим смещение спроса в регионы. Регионы себя чувствуют сейчас гораздо лучше, у них выросла маржинальность. Качественный продукт только начал появляться в регионах, и неудовлетворенный спрос, он на самом деле колоссальный. Наверное, если смотреть на горизонте третьего-четвертого квартала, да, рынок ждет определенное замедление. Но если смотреть на более длинных горизонтах – многие проекты строительства имеют сроки реализации 2-3-5 лет, а если мы говорим о комплексном развитии территорий, это более длинные сроки – то на этих горизонтах в целом ситуация с балансом спроса и предложения, на наш взгляд, достаточно здоровая», – подчеркнул Артем Федорко.