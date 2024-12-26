Медиахолдинг МАЕР увеличил охваты на 50% всего за год

«В городах-миллионниках установка нескольких конструкций позволяет охватить практически всех взрослых жителей. Например, создание единого цифрового медиапространства стало подарком в год 450-летия Уфы. Если наш клиент в столице Башкирии берет сплит из 9 цифровых экранов в топовых локациях города плюс наш флагманский медиафасад на улице Зорге, это позволяет провести кампанию с максимальной эффективностью. Ежемесячный охват нашей сети в столице Башкирии – 800 тысяч человек в месяц, это более 3 миллионов просмотров ежедневно! И если мы запускаем охватную рекламную кампанию, то с уверенностью можем сказать: о ней узнают абсолютно все жители города!» – рассказал директор по развитию МАЕР в Уфе Ратмир Загиров.