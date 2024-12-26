Медиахолдинг МАЕР увеличил охваты на 50% всего за год
Четырехкратный рост темпов ввода рекламного инвентаря в 2024 году позволил медиахолдингу МАЕР увеличить общий охват аудитории по стране до 31 миллиона человек.
«Есть такое выражение – “поймать волну” – воспользоваться предоставленными возможностями. По экспертным оценкам, сейчас в России на цифровые форматы приходится более 65% бюджетов, выделяемых рекламодателями на уличную рекламу. МАЕР работает только с цифровым форматом, и мы ловим эту волну! В этом году общая площадь цифровых экранов нашего нового медиа выросла на 16 тысяч кв. м и превысила 51 тысячу кв. м. Мы запустили 147 новых конструкций и больше четверти – это медиафасады, то есть крупный премиальный формат», – подчеркнул владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В 2024 году медиахолдинг провел 11 крупных сделок. В единую федеральную цифровую сеть МАЕР вошли Анапа и Владивосток, Кемерово и Оренбург, Казань и Хабаровск, Омск. Значительно расширена сеть цифровых экранов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Самаре, Перми и Воронеже.
«В городах-миллионниках установка нескольких конструкций позволяет охватить практически всех взрослых жителей. Например, создание единого цифрового медиапространства стало подарком в год 450-летия Уфы. Если наш клиент в столице Башкирии берет сплит из 9 цифровых экранов в топовых локациях города плюс наш флагманский медиафасад на улице Зорге, это позволяет провести кампанию с максимальной эффективностью. Ежемесячный охват нашей сети в столице Башкирии – 800 тысяч человек в месяц, это более 3 миллионов просмотров ежедневно! И если мы запускаем охватную рекламную кампанию, то с уверенностью можем сказать: о ней узнают абсолютно все жители города!» – рассказал директор по развитию МАЕР в Уфе Ратмир Загиров.
Подобная сеть выстроена и в Нижнем Новгороде – шесть медиафасадов дают охват в 950 тысяч человек в месяц, это ежедневно более 8 миллионов визуальных контактов.
«В 2025 году свыше 2 тысяч представители российской и зарубежной молодежи соберутся для обсуждения совместных проектов в Нижнем Новгороде, здесь пройдет Международный молодежный форум. Наш медиахолдинг выступит коммуникационным партнером этого мероприятия, мы сможем оперативно информировать гостей и жителей города. Медиафасады превратятся в цифровой навигатор форума. Успешный опыт такой работы у нас уже есть – в Сочи на Всемирном фестивале молодежи», – добавил Константин Майор.
С начала года медиахолдинг открыл 10 крышных рекламных конструкций, в том числе на Садовом кольце в Москве. Высокотехнологичное оборудование установлено на крыше здания на Садовой-Черногрязской улице. Большие яркие светодиодные буквы размещены на крыше 10-этажного дома. Они прекрасно видны в любое время суток и хорошо читаются с расстояния в несколько километров. Размеры объемной надписи – 14,4х3,4 метра.
«Мы запустили новый проект: на Садовом кольце установили собственную крышную конструкцию для нашего клиента – компании Rutube. Это технически сложное решение, которое потребовало серьезных расчетов и подготовки. Но специалисты МАЕР выполнили задание в установленные сроки. Еще пять крышных конструкций взяты нами в управление в Москве – на Ленинградском шоссе, Ленинградском проспекте и проспекте Мира, на Земляном валу и Большой Дорогомиловской. Крышные конструкции есть в Тюмени, Сочи и Воронеже. Это современный, востребованный формат, и мы намерены развивать это направление во взаимодействии с представителями российского бизнеса, отечественными брендами», – рассказал Константин Майор.
В Москве и Московском регионе медиахолдинг также активно развивается. В 2024 году сеть цифровых экранов запущена на Рублево-Успенском шоссе, у аэропорта Шереметьево, на Новорижском направлении. Медиафасады появились на бизнес-центрах «Химки» и «Румянцево», ЦСКА Арене, торговых центрах «КухниПарк» и «Июнь», торгово-гостиничном комплексе «Киевский», на Национальном центре «Россия» в районе Москва-Сити.
В канун нового 2025 года новые медиафасады и цифровые экраны МАЕР открыл в Хабаровске, Омске, Краснодаре и Красноярске, а также в топовых локациях Москвы.
«Для реализации наших масштабных проектов мы постоянно расширяем список локаций и включаем в единую цифровую сеть нашего уличного медиа новые города. Буквально накануне запустили медиафасад площадью 300 квадратных метров в центре Омска и угловой медиафасад в Хабаровске. А москвичи могут видеть информацию прямо с Кутузовского проспекта, гости и жители столицы получили дополнительный источник информации на площади Киевского вокзала – только эти четыре новых локации дают свыше 170 млн просмотров в месяц, охваты же всей сети медиахолдинга выросли более чем на 50% и достигли 7,7 миллиарда визуальных контактов. По сравнению с 2023 годом рост числа новых локаций и площадей ускорился в 4 раза!» – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В 2025 году медиахолдинг намерен продолжить активно осваивать регионы и увеличивать объем рекламного инвентаря. Однако увеличить охваты в разы специалисты медиахолдинга намерены с помощью запуска единой цифровой платформы.
«МАЕР объединяет технологии: Единая платформа цифровых коммуникаций (18+) позволит выстраивать кросс-канальные кампании и максимально быстро находить целевую аудиторию в медийном пространстве. В основу уникальной для России системы лягут алгоритмы и персонализированные решения, разработанные нашим медиахолдингом. И к 2029 году мы планируем увеличить охват аудитории с 30 млн до 100 млн человек в месяц», – добавил Константин Майор.
В основу Единой платформы цифровых коммуникаций лягут 29 запатентованных технологических решений для управления рекламными кампаниями. Платформа будет презентована в начале 2025 года. По словам гендиректора медиахолдинга, она позволит размещать контент и эффективно управлять им в максимальном числе цифровых каналов.