Как построить успешный бизнес в лабораторной диагностике с KDL

Последнее время все более популярным становится утверждение, что профилактировать заболевания проще и дешевле, чем лечить болезни. Превентивный подход будет оставаться в тренде на протяжении многих лет, это часть национальной политики, которая к 2030 году только укрепится. Люди, следуя тренду на ЗОЖ и профилактику, все больше заботятся о себе, отслеживая важнейшие параметры здоровья с помощью лабораторной диагностики. Это важно делать всем, кто внимательно относится к своему самочувствию.