Как построить успешный бизнес в лабораторной диагностике с KDL

Как построить успешный бизнес в лабораторной диагностике с KDLФраншиза и партнерская программа, как готовое решение от сети лабораторий KDL
Успешный бизнес в лабораторной диагностике с KDL: франшиза и партнерская программа, как готовое решение
Отечественный рынок франшиз из года в год показывает уверенный рост: растет как число игроков на рынке, так и количество новых точек. Открытие точки по франшизе подходит даже новичкам, которые не имеют никакого опыта в ведении бизнеса. Один из ключевых вопросов: в какой области развиваться, на что ориентироваться в своем выборе. Вместе с экспертами сети лабораторий KDL (входит в группу компаний «Медскан») разбираемся, почему стоит рассмотреть открытие франшизы в области лабораторной диагностики.
Интерес к здоровью у россиян остается неизменно высоким
Последнее время все более популярным становится утверждение, что профилактировать заболевания проще и дешевле, чем лечить болезни. Превентивный подход будет оставаться в тренде на протяжении многих лет, это часть национальной политики, которая к 2030 году только укрепится. Люди, следуя тренду на ЗОЖ и профилактику, все больше заботятся о себе, отслеживая важнейшие параметры здоровья с помощью лабораторной диагностики. Это важно делать всем, кто внимательно относится к своему самочувствию.
Резкий скачок интереса к лабораторной диагностике был зафиксирован в период распространения коронавирусной инфекции, в дальнейшем с каждым годом мы также отмечали рост числа выполненных исследований. 2024 год не стал исключением: в течение него наши клиенты сдали 38 млн исследований, что на 11% превысило показатели прошлого года. Сейчас есть интерес к чек-ап программам, комплексным скрининговым программам разных функций организма, анализам для определения уровня витаминов и микроэлементов.
Почему стоит открыть франшизу в области лабораторной диагностики
Сдача анализов – важнейший этап, которого не избежать ни при диагностике заболеваний, ни в ходе лечения, ни после выздоровления или достижения ремиссии. Рынок лабораторной диагностики – область, демонстрирующая стабильный рост, а потому очень привлекательна для инвестиций.
С 2025 года лаборатория KDL, стремясь расширить зону присутствия, объявила о запуске программы франчайзинга. Она дает возможность не только стать частью федеральной сети и начать сотрудничать с одним из лидеров рынка, но и начать строить бизнес в перспективной отрасли.
Франшиза в области лабораторной диагностики – решение, которое может заинтересовать опытных бизнесменов, тех, кто уже знаком с медицинской отраслью, так и тех, кто ничего не знает о медицине, и даже абсолютных новичков, только озаботившихся поиском идеи для своего бизнеса. Возможность открытия лабораторного офиса стоит рассмотреть и тем, кто готов инвестировать средства в выгодные проекты
В чем преимущества франшизы KDL?
Франчайзинговая программа KDL — это готовое решение, которое позволяет войти в высокодоходный и устойчивый сектор рынка. Став частью федеральной сети медицинских лабораторий, вы присоединяетесь к одной из топ-5 российских компаний по объему исследований. Программа включает проверенную бизнес-модель, современное оборудование, доступ к единой лабораторной базе, обучение персонала и строгое соблюдение брендбука. Все процессы — от оформления заказов до взаимодействия с клиентами — соответствуют корпоративным стандартам KDL, что обеспечивает стабильно высокое качество услуг.
Франшиза KDL, аналогично всей сети, предполагает работу только в рамках лабораторной диагностики.
Основные преимущества:
Работа под узнаваемым брендом, занимающим одну из лидирующих позиций на рынке отечественной лабораторной диагностики: KDL является одной из ТОП-5 российских лабораторий по объёму исследований в стране;
Готовая бизнес-модель «под ключ» с минимальными рисками;
Поддержка на всех этапах: подбор помещения, обучение, маркетинг,программное обеспечение, помощь в лицензировании;
Отсутствие конкуренции внутри сети — территориальная эксклюзивность;
Доступ к единой базе данных и современным технологиям обработки анализов;
Участие в федеральных рекламных кампаниях.
В среднем стартовые затраты составляют 4-5,3 млн рублей, включая паушальный взнос, оборудование и ремонт, сумма зависит от региона и формата офиса.
Партнёрская программа KDL для медицинских учреждений
Еще один вариант сотрудничества с сильным брендом KDL – программа партнерства, также запущенная в начале 2025 года.
Вступление в партнерскую программу позволяет медицинскому центру сохранить полную независимость в управлении, но при этом расширить перечень услуг лабораторной диагностикой и усилить имиджевую и маркетинговую поддержку за счет бренда KDL. Это предложение актуально для медицинских центров, желающих привлечь больше новых клиентов, повысить лояльность уже имеющихся и увеличить доход.
Справка о компании «Медскан»
Компания «Медскан» – один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России, представлена в 105 городах 31 региона России. В периметре управления
АО «Медскан» – 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 440 лабораторных офисов, работающих под брендом «KDL», а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Медицинские учреждения холдинга обеспечивают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам. Флагманом группы является филиал израильской клиники Hadassah, расположенный в Сколково. Благодаря особому статусу в рамках 160-ФЗ клиника внедряет лучшие мировые практики здравоохранения, в первую очередь в области онкологических, орфанных заболеваний и паллиативной помощи, ведет широкую образовательно-просветительскую работу. «Медскан» входит в контур управления госкорпорации «Росатом» и принимает активное участие в развитии инфраструктуры и комплексной модернизации системы здравоохранения.
Профильные ведомства и крупные российские компании уделяют большое внимание повышению уровня здравоохранения и доступности современной медицинской помощи. Это один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.
Справка о сети лабораторий «KDL»
Сеть медицинских лабораторий KDL работает на рынке лабораторной диагностики с 2003 года. Сеть включает в себя 13 высокотехнологичных лабораторных комплексов, более 440 медицинских офисов в большинстве городов России. Компания выполняет лабораторные исследования для более 3000 медицинских учреждений по всей стране. KDL дает возможность контролировать здоровье и управлять качеством своей жизни, удобно и быстро получать качественные и точные результаты анализов.