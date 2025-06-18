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ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-КОММ. ЛУЧШИЕ ДИРЕКТОРА И ДЕПАРТАМЕНТЫ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ

ЛУЧШИЕ ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙТИНГА TOP-COMM 2025

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов ХII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.

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Математическая модель для проведения рейтинга разработана несколькими рабочими группами директоров по коммуникаций крупнейших компаний страны под эгидой АКМР, а программное обеспечение воплощено российской компанией Smart Generation. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand Analytics – партнёрами рейтинга TOP-COMM.

Итоговые результаты Рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета 11 июня 2025 года.

Рейтинг является отражением самой индустрии и ситуации на рынке. Есть ядро участников, кто участвует ежегодно и идентифицирует себя полностью с этой профессией и отрыто предстают перед рынком. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с индустрией. Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей основные аспекты его профессиональной деятельности.

Основу этого рейтинга составляют данные по компаниям и профессиональной деятельности его участников за предыдущий календарный год. Однако происходящие сегодня политические и экономические события не могли не оказать своего воздействия: сократилось общее число участников, в рейтинг-листах представители в основном российских компаний, появились новые названия у компаний-участников, но ситуация стабилизировалась. В 2026 году начнется новый этап развития профессии.

На заседании Наблюдательного совета TOP-COMM было рекомендовано внести изменения в методику рейтинга и в номинации в следующем году. Рейтинг-листы TOP-COMM 2025 года по всем номинациям в том виде, как было утверждено Наблюдательным советом, публикуются на сайте www.corpmedia.ru

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*PR — сокращение от английского public relations, в переводе — «связи с общественностью».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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