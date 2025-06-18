ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-КОММ. ЛУЧШИЕ ДИРЕКТОРА И ДЕПАРТАМЕНТЫ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ

Рейтинг является отражением самой индустрии и ситуации на рынке. Есть ядро участников, кто участвует ежегодно и идентифицирует себя полностью с этой профессией и отрыто предстают перед рынком. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с индустрией. Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей основные аспекты его профессиональной деятельности.