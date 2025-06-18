Столицы встречают делегацию Бахрейна на ПМЭФ приветствиями на крупнейших медиафасадах
Сообщения на русском и арабском языках с приветствиями страны – гостя Петербургского международного экономического форума, Королевства Бахрейн, появились на крупнейших медиафасадах Москвы и Санкт-Петербурга. Приветствия разместил медиахолдинг МАЕР, выступающий коммуникационным партнером, и усиливший информационную поддержку события в этом году.
Национальный павильон Бахрейна станет центральной площадкой для презентации инвестиционного потенциала страны, а также для установления контактов с партнерами в бизнес-среде и обмена опытом с экспертами. Участники Форума смогут подробнее ознакомиться с возможностями сотрудничества, особенно в сфере туризма и культурных обменов.
«Отношения между Бахрейном и Россией продолжают активно развиваться в культурной и гуманитарной сферах. Бахрейн выбрал Петербургский международный экономический форум как важную платформу для представления нашего бизнеса, культуры и туризма российской аудитории. Мы ожидаем активное участие высокопрофильных официальных делегаций и ведущих компаний Бахрейна, а также уверены в успешном расширении нашего присутствия в России, продолжая развивать наше сотрудничество на всех уровнях», – отметил посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед ас-Саати.
МАЕР выступает коммуникационным партнером ПМЭФ и в этом году объявил о масштабной информационной поддержке форума. Кампания охватит медиафасады и цифровые уличные экраны, рекламные поверхности в ресторанах, кафе и логистических пунктах, десятки федеральных и региональных СМИ. Только на уличных экранах главные новости форума прочитают свыше 14 миллионов человек по всей России.
«В этом году мы поддерживаем ПМЭФ, что называется, изо всех орудий. За последний год мы существенно выросли и подключили к своей экосистеме новые возможности. Это позволяет нам охватывать 57 миллионов человек в месяц в 84 регионах страны. Поприветствовать дорогих зарубежных гостей – это с одной стороны про вежливость и гостеприимство, с другой – наша инвестиция в создание позитивной атмосферы на форуме. Перед 9 Мая мы размещали приветствия для делегаций, которые прибывали на Парад Победы, и получили много положительных откликов. Да, большие международные события, это в первую очередь серьезные переговоры, судьбоносные политические и экономические решения. Но и здесь есть место теплым словам и простому человеческому общению», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Петербургский международный экономический форум стартует 18 июня. Он пройдет в «Экспофоруме» и продлится четыре дня.