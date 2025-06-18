Столицы встречают делегацию Бахрейна на ПМЭФ приветствиями на крупнейших медиафасадах

«В этом году мы поддерживаем ПМЭФ, что называется, изо всех орудий. За последний год мы существенно выросли и подключили к своей экосистеме новые возможности. Это позволяет нам охватывать 57 миллионов человек в месяц в 84 регионах страны. Поприветствовать дорогих зарубежных гостей – это с одной стороны про вежливость и гостеприимство, с другой – наша инвестиция в создание позитивной атмосферы на форуме. Перед 9 Мая мы размещали приветствия для делегаций, которые прибывали на Парад Победы, и получили много положительных откликов. Да, большие международные события, это в первую очередь серьезные переговоры, судьбоносные политические и экономические решения. Но и здесь есть место теплым словам и простому человеческому общению», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.