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divan.ru представил Карелию — коллекцию, вдохновлённую природой Русского Севера

В коллекции предметы, вдохновлённые цветами, формами и фактурами северного ландшафта.

divan.ru выпустил новую коллекцию мебели и текстиля Карелия. Для её создания дизайнеры бренда отправились в Карелию, чтобы исследовать местную природу и перевести характер Севера в предметы интерьера. В коллекцию вошли предметы для спальни, гостиной и столовой.

У природы нет задачи понравиться — она просто задаёт точные формы, спокойные цвета и фактуры, к которым хочется прикасаться. Эти наблюдения легли в основу визуального языка коллекции: букле напоминает мох северного склона, стекло — воду, массив — лес, а поверхности с рисунком камня повторяют фактуру природного материала.

«В Карелию мы ехали за вдохновением, а вернулись с полным багажом камней, мха, тишины и идей, правда, в коллекцию попали только последние. Мы разобрали Карелию на ощущения: цвет, фактуру, масштаб и форму. В итоге нам удалось перевести Север с языка природы на язык интерьера, чтобы его можно было не только увидеть, но и почувствовать руками», – делится деталями Ирина Токарева, руководитель отдела развития продукта divan.ru.

Новым участникам диван.клуб — 3000 бонусов на покупки 

по промокоду VEDOMOSTI.

Активируйте до 15.11.2026 на divan.ru в личном кабинете или корзине. 

Бонусы действуют 60 дней. 1 бонус = 1 ₽.

Среди ключевых предметов коллекции — мягкая кровать с широким изголовьем, отсылающая к изгибам реки Суна, тумбы из массива для спальни, обеденный стол, напоминающий масштабные формы Ладожского озера и стол с керамическим покрытием, вдохновленный каменными каньонами природного парка Рускеала. Дополняет коллекцию мягкая мебель – большой мягкий модульный диван, пуфы и кресла, передающие природные текстуры. Не обязательно уезжать далеко, ведь можно почувствовать природу Севера через формы, цвета и фактуры Карелии от divan.ru.

Подробнее о коллекции узнайте по ссылке

О компании

divan.ru — интерьерный бренд с собственным производством. Миссия компании — вдохновлять людей на изменения к лучшему. Бренд создает мебель для реальной жизни и ориентируется на сотворчество как на двигатель развития. Имеет в составе три фабрики полного цикла и более 100 шоурумов в России, Белоруссии и Казахстане. В ассортименте — дизайнерская мебель, освещение, текстиль и декор. Модели divan.ru отмечены наградами международных премий (IDA, A’Design Award, SIT Furniture Design Award) и конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России».

Сайт: divan.ru

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ООО «Диван Трейд», ОГРН 1197746537185, 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Большая Переяславская, дом 10, этаж 1, помещение V, комната 13

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