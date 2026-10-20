divan.ru представил Карелию — коллекцию, вдохновлённую природой Русского Севера

«В Карелию мы ехали за вдохновением, а вернулись с полным багажом камней, мха, тишины и идей, правда, в коллекцию попали только последние. Мы разобрали Карелию на ощущения: цвет, фактуру, масштаб и форму. В итоге нам удалось перевести Север с языка природы на язык интерьера, чтобы его можно было не только увидеть, но и почувствовать руками», – делится деталями Ирина Токарева, руководитель отдела развития продукта divan.ru.