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20 февраля 4:51ГлавнаяАналитика

Сингл-микст, 20 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Букмекеры зря недооценивают норвежцев?
Александр Бокулёв
Йоханнес Бё. Источник: IBU
Йоханнес Бё. Источник: IBU

В четверг, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся обладатели медалей в одиночной смешанной эстафете. Женщины преодолеют 6 км, мужчины — 7,5 км. Кто одержит победу?

Дата / Время: 20.02.2025, 18:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры сингл-микстов на ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Франция (Лу Жанмонно / Кентен Фийон-Майе), Италия (Лиза Виттоци / Томмазо Джакомель), Норвегия (Ингрид Тандревольд / Йоханнес Бё)
  • ЧМ-2023. Норвегия (Марте Олсбю-Ройселанн / Йоханнес Бё), Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Давид Коматц), Италия (Лиза Виттоцци / Томмазо Джакомель)
  • ЧМ-2021. Франция (Жюлия Симон / Антонин Гигонна), Норвегия (Тириль Экхофф / Йоханнес Бе), Швеция (Ханна Эберг / Себастьян Самуэльссон)
  • ЧМ-2020. Норвегия (Марте Олсбю Ройселанн / Йоханнес Бе), Германия (Франциска Пройс / Эрик Лессер), Франция (Анаис Бескон / Эмильен Жаклен)
  • ЧМ-2019. Норвегия (Марте Олсбю Ройселанн / Йоханнес Бе), Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер), Швеция (Ханна Эберг / Себастьян Самуэльссон)

Расклады перед гонкой

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В нынешнем сезоне Кубка мира прошло два сингл-микста. Оба раза серебро выигрывали французы, бронзу — немцы. По одной победе одержали шведы (Элла Хальваррсон и Себастьян Самуэльссон) и финны (Суви Минккинен и Теро Сеппяля).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Сингл-микст
 Выиграет золотоВыиграет любую медаль
Франция2,25
Италия4,501,93
Швеция5,002,30
Норвегия5,502,35
Германия8,103,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Сингл-микст. Кто выше?
 12
Франция — Италия1,402,70
Франция — Швеция1,372,85
Италия — Норвегия1,522,35
Словения — США1,971,73
Германия — Швейцария1,522,35

Прогноз

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Непривычно видеть норвежцев не в числе двух главных фаворитов любой эстафеты, но здесь сказались общая слабость (относительная) женской сборной и включение в заявку далеко не первого её номера — Рагнхильд Фемстейневик. Однако Йоханнес Бё все-таки в порядке, несмотря на не лучшее выступление в индивидуальной гонке. На пяти подряд чемпионатах мира с разными партнершами он поднимался на пьедестал в данной дисциплине.

Да, Фемстейневик на бумаге — самая слабая из напарниц Бё за это время. Но ожидаем, что её общего уровня хватит для того, чтобы держаться в группе лидеров. А в ключевые моменты Бё решит многое, тем более что именно мужчины будут бежать последний этап.

Рискнем воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть медаль сборной Норвегии в сингл-миксте. Легальный букмекер PARI предлагает котировку 2,35 на такой исход.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе смешанную одиночную эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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