Сингл-микст, 20 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Партнерский проект
В четверг, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся обладатели медалей в одиночной смешанной эстафете. Женщины преодолеют 6 км, мужчины — 7,5 км. Кто одержит победу?
Дата / Время: 20.02.2025, 18:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
В нынешнем сезоне Кубка мира прошло два сингл-микста. Оба раза серебро выигрывали французы, бронзу — немцы. По одной победе одержали шведы (Элла Хальваррсон и Себастьян Самуэльссон) и финны (Суви Минккинен и Теро Сеппяля).
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Сингл-микст. Кто выше?
|1
|2
|Франция — Италия
|1,40
|2,70
|Франция — Швеция
|1,37
|2,85
|Италия — Норвегия
|1,52
|2,35
|Словения — США
|1,97
|1,73
|Германия — Швейцария
|1,52
|2,35
Непривычно видеть норвежцев не в числе двух главных фаворитов любой эстафеты, но здесь сказались общая слабость (относительная) женской сборной и включение в заявку далеко не первого её номера — Рагнхильд Фемстейневик. Однако Йоханнес Бё все-таки в порядке, несмотря на не лучшее выступление в индивидуальной гонке. На пяти подряд чемпионатах мира с разными партнершами он поднимался на пьедестал в данной дисциплине.
Да, Фемстейневик на бумаге — самая слабая из напарниц Бё за это время. Но ожидаем, что её общего уровня хватит для того, чтобы держаться в группе лидеров. А в ключевые моменты Бё решит многое, тем более что именно мужчины будут бежать последний этап.
Рискнем воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть медаль сборной Норвегии в сингл-миксте. Легальный букмекер PARI предлагает котировку 2,35 на такой исход.
СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА БИАТЛОН В PARI
Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе смешанную одиночную эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.
Партнерский проект