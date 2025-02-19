Сингл-микст, 20 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Непривычно видеть норвежцев не в числе двух главных фаворитов любой эстафеты, но здесь сказались общая слабость (относительная) женской сборной и включение в заявку далеко не первого её номера — Рагнхильд Фемстейневик. Однако Йоханнес Бё все-таки в порядке, несмотря на не лучшее выступление в индивидуальной гонке. На пяти подряд чемпионатах мира с разными партнершами он поднимался на пьедестал в данной дисциплине.

Да, Фемстейневик на бумаге — самая слабая из напарниц Бё за это время. Но ожидаем, что её общего уровня хватит для того, чтобы держаться в группе лидеров. А в ключевые моменты Бё решит многое, тем более что именно мужчины будут бежать последний этап.

Рискнем воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть медаль сборной Норвегии в сингл-миксте. Легальный букмекер PARI предлагает котировку 2,35 на такой исход.