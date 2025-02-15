Женская гонка преследования, 16 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Суви Минккинен прекрасна и проводит прорывной сезон, который лаконично привел её к медали чемпионата мира. В спринте она показала не только идеальную стрельбу, но и качественную скорость на дистанции. Так, чистым ходом финка уступила Эльвире Эберг 13 секунд. Именно дуэль Минккинен со шведкой нам предлагают букмекеры.

И это кажется интересным вариантом, ведь у финки солидный отрыв от конкурентки — более 40 секунд. Вдобавок кондиции Эберг вызывают вопросы — даже сама шведка сомневается, что ей удастся добиться идеальной формы на чемпионате мира, перед стартом которого она перенесла болезнь. Кроме того, в гонке преследования четыре огневых рубежа, а это больше на руку Минккинен. У Эберг при стрельбе проблемы возникают чаще.

Резюмируя, хотим рассмотреть ставку на то, что Минккинен финиширует выше Эберг в пасьюте.