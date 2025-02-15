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15 февраля 18:43ГлавнаяАналитика

Женская гонка преследования, 16 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Привычные фаворитки
Александр Бокулёв
Источник: IBU
Источник: IBU

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся медалистки в женской гонке преследования на 10 километров. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.

Дата / Время: 16.02.2025, 14:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних женских пасьютов на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Жюлия Симон (Франция), Жюстин Бреза-Буше (Франция), Лу Жанмонно (Франция)
  • ЧМ-2023. Дениз Херманн-Вик (Германия), Ханна Эберг (Швеция), Линн Перссон (Швеция)
  • ОИ-2022. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция), Доротея Вирер (Италия)
  • ЧМ-2021. Тириль Экхофф (Норвегия), Анаис Шевалье-Буше (Франция), Анна Сола (Беларусь)
  • ЧМ-2020. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия), Сьюзан Данкли (США), Люция Харватова (Чехия)

Расклады перед гонкой

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В зачете пасьютов в Кубке мира уверенно лидирует француженка Лу Жанмонно, которая выиграла три из четырех таких стартов в сезоне. Ещё одна гонка преследования осталась за немкой Франциской Пройс.

Также в топ-5 рейтинга входят француженки Жюлия Симон и Осеан Мишлон и норвежка Марен Киркейде.

Топ-10 по итогам спринта

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Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
  2. Франциска Пройс (Германия). +10 секунд
  3. Суви Минккинен (Финляндия). +10
  4. Лена Хэкки-Гросс (Швейцария). +11
  5. Мичела Каррара (Италия). +24
  6. Лу Жанмонно (Франция). +31
  7. Жюлия Симон (Франция). +35
  8. Майя Клотенс (Бельгия). +50
  9. Элла Хальварссон (Швеция). +52
  10. Эльвира Эберг (Швеция). +53

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фавориткам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женская гонка преследования
 Выиграет золотоВыиграет любую медаль
Франциска Пройс3,20
Лу Жанмонно3,70
Жюлия Симон4,501,87
Жюстин Бреза-Буше4,902,40
Эльвира Эберг12,505,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женская гонка преследования. Кто выше?
 12
Франциска Пройс — Лу Жанмонно1,751,95
Франциска Пройс — Жюлия Симон1,552,30
Суви Минккинен — Эльвира Эберг1,652,10
Лу Жанмонно — Жюлия Симон1,682,05
Жюлия Симон — Жюстин Бреза-Буше1,731,97

Прогноз

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Суви Минккинен прекрасна и проводит прорывной сезон, который лаконично привел её к медали чемпионата мира. В спринте она показала не только идеальную стрельбу, но и качественную скорость на дистанции. Так, чистым ходом финка уступила Эльвире Эберг 13 секунд. Именно дуэль Минккинен со шведкой нам предлагают букмекеры.

И это кажется интересным вариантом, ведь у финки солидный отрыв от конкурентки — более 40 секунд. Вдобавок кондиции Эберг вызывают вопросы — даже сама шведка сомневается, что ей удастся добиться идеальной формы на чемпионате мира, перед стартом которого она перенесла болезнь. Кроме того, в гонке преследования четыре огневых рубежа, а это больше на руку Минккинен. У Эберг при стрельбе проблемы возникают чаще.

Резюмируя, хотим рассмотреть ставку на то, что Минккинен финиширует выше Эберг в пасьюте.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе смешанную эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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