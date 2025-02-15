Женская гонка преследования, 16 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся медалистки в женской гонке преследования на 10 километров. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.
Дата / Время: 16.02.2025, 14:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В зачете пасьютов в Кубке мира уверенно лидирует француженка Лу Жанмонно, которая выиграла три из четырех таких стартов в сезоне. Ещё одна гонка преследования осталась за немкой Франциской Пройс.
Также в топ-5 рейтинга входят француженки Жюлия Симон и Осеан Мишлон и норвежка Марен Киркейде.
Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Женская гонка преследования. Кто выше?
|1
|2
|Франциска Пройс — Лу Жанмонно
|1,75
|1,95
|Франциска Пройс — Жюлия Симон
|1,55
|2,30
|Суви Минккинен — Эльвира Эберг
|1,65
|2,10
|Лу Жанмонно — Жюлия Симон
|1,68
|2,05
|Жюлия Симон — Жюстин Бреза-Буше
|1,73
|1,97
Суви Минккинен прекрасна и проводит прорывной сезон, который лаконично привел её к медали чемпионата мира. В спринте она показала не только идеальную стрельбу, но и качественную скорость на дистанции. Так, чистым ходом финка уступила Эльвире Эберг 13 секунд. Именно дуэль Минккинен со шведкой нам предлагают букмекеры.
И это кажется интересным вариантом, ведь у финки солидный отрыв от конкурентки — более 40 секунд. Вдобавок кондиции Эберг вызывают вопросы — даже сама шведка сомневается, что ей удастся добиться идеальной формы на чемпионате мира, перед стартом которого она перенесла болезнь. Кроме того, в гонке преследования четыре огневых рубежа, а это больше на руку Минккинен. У Эберг при стрельбе проблемы возникают чаще.
Резюмируя, хотим рассмотреть ставку на то, что Минккинен финиширует выше Эберг в пасьюте.
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