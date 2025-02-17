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17 февраля 17:48ГлавнаяАналитика

Женская индивидуальная гонка, 18 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Двойная ставка
Александр Бокулёв
Жюлия Симон. Источник: IBU
Жюлия Симон. Источник: IBU

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся медалистки в женской индивидуальной гонке на 15 километров. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.

Дата / Время: 18.02.2025, 17:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних женских индивидуальных гонок на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Лиза Виттоцци (Италия), Янина Хеттих-Вальц (Германия), Жюлия Симон (Франция)
  • ЧМ-2023. Ханна Эберг (Швеция), Линн Перссон (Швеция), Лиза Виттоцци (Италия)
  • ОИ-2022. Дениз Херрманн (Германия), Анаис Шевалье-Буше (Франция), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)
  • ЧМ-2021. Маркета Давидова (Чехия), Ханна Эберг (Швеция), Ингрид Тандревольд (Норвегия)
  • ЧМ-2020. Доротея Вирер (Италия), Ванесса Хинц (Германия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Расклады перед гонкой

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В зачете индивидуальных гонок в Кубке мира уверенно лидирует француженка Лу Жанмонно, которая выиграла оба таких старта (один из них был сокращенным). По серебру взяли шведка Элла Хальварссон и немка Франциска Пройс, по бронзе — шведка Эльвира Эберг и швейцарка Эми Басерга.

При этом топ-5 зачета замыкает француженка Осеан Мишлон, которая не попадала на пьедестал.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фавориткам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женская индивидуальная гонка. Кто победит?
Франциска Пройс3,30
Лу Жанмонно3,70
Эльвира Эберг6,70
Жюстин Бреза-Буше11,00
Жюлия Симон12,50

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женская индивидуальная гонка. Кто выше?
 12
Франциска Пройс — Лу Жанмонно1,672,07
Эльвира Эберг — Жюстин Бреза-Буше1,552,30
Жюлия Симон — Ингрид Тандревольд1,382,80
Суви Минккинен — Осеан Мишлон1,771,93
Эльвира Эберг — Ханна Эберг1,382,80

Прогноз

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Индивидуальная гонка — слишком непредсказуемая дисциплина для ставок на исход. Разумеется, Пройс и Жанмонно — главные фаворитки, но потенциал для сюрпризов у таких стартов очень высок.

Остановимся на двух ставках типа «Кто выше» с одинаковым коэффициентом 1,38. Эльвира Эберг, несмотря на болезнь перед чемпионатом мира, явно готова лучше своей сестры Ханны, и входит в число сильнейших по скорости. Про Жюлию Симон можно сказать то же самое на фоне Ингрид Тандревольд, которая очень нестабильна в нынешнем сезоне.

Резюмируя, ставим на то, что в индивидуальной гонке Эльвира Эберг финиширует выше Ханны Эберг, а Жюлия Симон — выше Ингрид Тандревольд.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе женскую индивидуальную гонку, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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