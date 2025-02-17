Женская индивидуальная гонка, 18 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Индивидуальная гонка — слишком непредсказуемая дисциплина для ставок на исход. Разумеется, Пройс и Жанмонно — главные фаворитки, но потенциал для сюрпризов у таких стартов очень высок.

Остановимся на двух ставках типа «Кто выше» с одинаковым коэффициентом 1,38. Эльвира Эберг, несмотря на болезнь перед чемпионатом мира, явно готова лучше своей сестры Ханны, и входит в число сильнейших по скорости. Про Жюлию Симон можно сказать то же самое на фоне Ингрид Тандревольд, которая очень нестабильна в нынешнем сезоне.

Резюмируя, ставим на то, что в индивидуальной гонке Эльвира Эберг финиширует выше Ханны Эберг, а Жюлия Симон — выше Ингрид Тандревольд.