Женская индивидуальная гонка, 18 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся медалистки в женской индивидуальной гонке на 15 километров. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.
Дата / Время: 18.02.2025, 17:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В зачете индивидуальных гонок в Кубке мира уверенно лидирует француженка Лу Жанмонно, которая выиграла оба таких старта (один из них был сокращенным). По серебру взяли шведка Элла Хальварссон и немка Франциска Пройс, по бронзе — шведка Эльвира Эберг и швейцарка Эми Басерга.
При этом топ-5 зачета замыкает француженка Осеан Мишлон, которая не попадала на пьедестал.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Женская индивидуальная гонка. Кто выше?
|1
|2
|Франциска Пройс — Лу Жанмонно
|1,67
|2,07
|Эльвира Эберг — Жюстин Бреза-Буше
|1,55
|2,30
|Жюлия Симон — Ингрид Тандревольд
|1,38
|2,80
|Суви Минккинен — Осеан Мишлон
|1,77
|1,93
|Эльвира Эберг — Ханна Эберг
|1,38
|2,80
Индивидуальная гонка — слишком непредсказуемая дисциплина для ставок на исход. Разумеется, Пройс и Жанмонно — главные фаворитки, но потенциал для сюрпризов у таких стартов очень высок.
Остановимся на двух ставках типа «Кто выше» с одинаковым коэффициентом 1,38. Эльвира Эберг, несмотря на болезнь перед чемпионатом мира, явно готова лучше своей сестры Ханны, и входит в число сильнейших по скорости. Про Жюлию Симон можно сказать то же самое на фоне Ингрид Тандревольд, которая очень нестабильна в нынешнем сезоне.
Резюмируя, ставим на то, что в индивидуальной гонке Эльвира Эберг финиширует выше Ханны Эберг, а Жюлия Симон — выше Ингрид Тандревольд.
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