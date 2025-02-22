Женский масс-старт, 23 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Круг очевидных претенденток на медали предельно понятен. В него не входят лидеры нескольких прошлых сезонов Доротея Вирер и Ингрид Тандревольд. При этом букмекеры гораздо сильнее верят в итальянку, хотя и по ходу сезона, и на нынешнем чемпионате мира она не выглядит значительно стабильнее и увереннее норвежки.

Стрельба лучше дается Вирер, ходом обычно быстрее Тандревольд. В контактной гонке их недостатки могут локально сгладиться. При этом эмоциональный заряд наверняка лучше у норвежки, которая днем ранее выиграла медаль в эстафете.

Полагаем, есть смысл рассмотреть ставку на то, что Тандревольд опередит Вирер в масс-старте. Коэффициент в PARI на такой исход прекрасен — 2,55.