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22 февраля 19:15ГлавнаяАналитика

Женский масс-старт, 23 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Последняя дисциплина в соревновательной программе
Александр Бокулёв
Ингрид Тандревольд. Источник: ISU
Ингрид Тандревольд. Источник: ISU

В воскресенье, 23 февраля, чемпионат мира по биатлону швейцарском Ленцерхайде завершится гонками с общего старта. Первыми соревноваться будут женщины, которым предстоит преодолеть дистанцию в 12,5 км. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.

Дата / Время: 23.02.2025, 15:45 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних женских масс-стартов на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Жюстин Бреза-Буше (Франция), Лиза Виттоцци (Италия), Лу Жанмонно (Франция)
  • ЧМ-2023. Ханна Эберг (Швеция), Ингрид Тандревольд (Норвегия), Жюлия Симон (Франция)
  • ОИ-2022. Жюстин Бреза-Буше (Франция), Тириль Экхофф (Норвегия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)
  • ЧМ-2021. Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ингрид Тандревольд (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия)
  • ЧМ-2020. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия), Доротея Вирер (Италия), Ханна Эберг (Швеция)

Расклады перед гонкой

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Два из трех масс-стартов в нынешнем сезоне Кубка мира выиграла шведка Эльвира Эберг. При этом в соответствующем зачете она на один балл отстает от немки Франциски Пройс, которая взяла два серебро и бронзу. 

Еще одну гонку выиграла другая представительница Германии Селина Гротиан, француженки Жюлия Симон и Жанна Ришар по разу становились серебряной и бронзовой медалистками соответственно. Также один раз третье место в масс-старте заняла словачка Паулина Батовска- Фиалкова.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фавориткам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женский масс-старт. Кто победит?
Жюлия Симон3,50
Лу Жанмонно3,70
Франциска Пройс5,50
Эльвира Эберг6,70
Жюстин Бреза-Буше8,10

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Женский масс-старт. Кто выше?
 12
Жюлия Симон — Лу Жанмонно1,831,87
Лу Жанмонно — Франциска Пройс1,552,30
Эльвира Эберг — Жюстин Бреза-Буше1,831,87
Суви Минккинен — Анна Магнуссон1,333,00
Доротея Вирер — Ингрид Тандревольд1,452,55

Прогноз

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Круг очевидных претенденток на медали предельно понятен. В него не входят лидеры нескольких прошлых сезонов Доротея Вирер и Ингрид Тандревольд. При этом букмекеры гораздо сильнее верят в итальянку, хотя и по ходу сезона, и на нынешнем чемпионате мира она не выглядит значительно стабильнее и увереннее норвежки. 

Стрельба лучше дается Вирер, ходом обычно быстрее Тандревольд. В контактной гонке их недостатки могут локально сгладиться. При этом эмоциональный заряд наверняка лучше у норвежки, которая днем ранее выиграла медаль в эстафете. 

Полагаем, есть смысл рассмотреть ставку на то, что Тандревольд опередит Вирер в масс-старте. Коэффициент в PARI на такой исход прекрасен — 2,55.

СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА БИАТЛОН В PARI

Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе женский масс-старт, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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