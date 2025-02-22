Женский масс-старт, 23 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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В воскресенье, 23 февраля, чемпионат мира по биатлону швейцарском Ленцерхайде завершится гонками с общего старта. Первыми соревноваться будут женщины, которым предстоит преодолеть дистанцию в 12,5 км. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.
Дата / Время: 23.02.2025, 15:45 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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Два из трех масс-стартов в нынешнем сезоне Кубка мира выиграла шведка Эльвира Эберг. При этом в соответствующем зачете она на один балл отстает от немки Франциски Пройс, которая взяла два серебро и бронзу.
Еще одну гонку выиграла другая представительница Германии Селина Гротиан, француженки Жюлия Симон и Жанна Ришар по разу становились серебряной и бронзовой медалистками соответственно. Также один раз третье место в масс-старте заняла словачка Паулина Батовска- Фиалкова.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Женский масс-старт. Кто выше?
|1
|2
|Жюлия Симон — Лу Жанмонно
|1,83
|1,87
|Лу Жанмонно — Франциска Пройс
|1,55
|2,30
|Эльвира Эберг — Жюстин Бреза-Буше
|1,83
|1,87
|Суви Минккинен — Анна Магнуссон
|1,33
|3,00
|Доротея Вирер — Ингрид Тандревольд
|1,45
|2,55
Круг очевидных претенденток на медали предельно понятен. В него не входят лидеры нескольких прошлых сезонов Доротея Вирер и Ингрид Тандревольд. При этом букмекеры гораздо сильнее верят в итальянку, хотя и по ходу сезона, и на нынешнем чемпионате мира она не выглядит значительно стабильнее и увереннее норвежки.
Стрельба лучше дается Вирер, ходом обычно быстрее Тандревольд. В контактной гонке их недостатки могут локально сгладиться. При этом эмоциональный заряд наверняка лучше у норвежки, которая днем ранее выиграла медаль в эстафете.
Полагаем, есть смысл рассмотреть ставку на то, что Тандревольд опередит Вирер в масс-старте. Коэффициент в PARI на такой исход прекрасен — 2,55.
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