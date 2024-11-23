Лидерство Акатьевой, падение и слезы Муравьёвой: стартовал пятый этап Гран-при России

Открывали соревновательный день одиночницы. В этой дисциплине перед стартом этапом выделялась четверка фавориток. Они и заняли лидирующие позиции. При этом только трем из них удалось показать прокаты без грубых ошибок и набрать более 70 баллов.

Лидером стала Софья Акатьева, которая обновила платье для короткой программы. Ученица Этери Тутберидзе, как и её ближайшие преследовательницы, выполнила двойной аксель, тройной флип, а также каскад из тройных лутца и тулупа. Чемпионка России, пропустившая прошлый сезон из-за травмы, получила лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Алина Горбачёва. Источник: ФФККР

Немногим более четырех баллов Акатьевой уступили Алина Горбачёва и Вероника Яметова, которые очень плотно идут в таблице. При этом у обеих судьи зафиксировали недокруты на тройных тулупах. Зато ученица Софьи Федченко выполнила каскад во второй половине программы, что стало одним из её преимуществ на фоне воспитанницы Елены Левковец.

А вот Софья Муравьёва не обошлась без падения. Неудачей завершился второй прыжок на каскаде, что не позволило ученице Евгения Плющенко ворваться в топ-3. Впрочем, отставание фигуристки не выглядит критичным и явно позволяет бороться за место на пьедестале. Однако Муравьёва всё же была разочарована прокатом и не сдержала слез в kiss&cry.

Перед произвольной программой букмекеры ожидаемо считают Акатьеву фавориткой в борьбе за золото. Компания FONBET предлагает следующие котировки:

Пятый этап Гран-при России. Женщины. Кто выше по сумме двух программ 1 2 Софья Акатьева — Алина Горбачёва 1,42 2,65 Вероника Яметова — Софья Муравьёва 1,62 2,15 Софья Муравьёва — Софья Важнова 1,38 2,80

Итоги короткой программы в женском одиночном катании: