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23 ноября 11:54ГлавнаяАналитика

Лидерство Акатьевой, падение и слезы Муравьёвой: стартовал пятый этап Гран-при России

Резюмируем результаты субботы
Александр Бокулёв
Софья Акатьева. Источник: ФФККР
Софья Акатьева. Источник: ФФККР

В субботу прошел первый соревновательный день у взрослых спортсменов на пятом и последнем этапе сезона Гран-при России по фигурному катанию, который принимает Санкт-Петербург. В прокатах участвуют представители всех четырех дисциплин — танцев на льду, женского и мужского одиночного, а также парного катания. Подводим промежуточные итоги и анализируем обновленные котировки букмекеров.

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Женщины

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Открывали соревновательный день одиночницы. В этой дисциплине перед стартом этапом выделялась четверка фавориток. Они и заняли лидирующие позиции. При этом только трем из них удалось показать прокаты без грубых ошибок и набрать более 70 баллов.

Лидером стала Софья Акатьева, которая обновила платье для короткой программы. Ученица Этери Тутберидзе, как и её ближайшие преследовательницы, выполнила двойной аксель, тройной флип, а также каскад из тройных лутца и тулупа. Чемпионка России, пропустившая прошлый сезон из-за травмы, получила лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Алина Горбачёва
Алина Горбачёва. Источник: ФФККР

Немногим более четырех баллов Акатьевой уступили Алина Горбачёва и Вероника Яметова, которые очень плотно идут в таблице. При этом у обеих судьи зафиксировали недокруты на тройных тулупах. Зато ученица Софьи Федченко выполнила каскад во второй половине программы, что стало одним из её преимуществ на фоне воспитанницы Елены Левковец.

А вот Софья Муравьёва не обошлась без падения. Неудачей завершился второй прыжок на каскаде, что не позволило ученице Евгения Плющенко ворваться в топ-3. Впрочем, отставание фигуристки не выглядит критичным и явно позволяет бороться за место на пьедестале. Однако Муравьёва всё же была разочарована прокатом и не сдержала слез в kiss&cry.

Перед произвольной программой букмекеры ожидаемо считают Акатьеву фавориткой в борьбе за золото. Компания FONBET предлагает следующие котировки:

Пятый этап Гран-при России. Женщины. Кто выше по сумме двух программ
 

1

2

Софья Акатьева — Алина Горбачёва

1,42

2,65

Вероника Яметова — Софья Муравьёва

1,62

2,15

Софья Муравьёва — Софья Важнова

1,38

2,80

Итоги короткой программы в женском одиночном катании:

  1. Софья Акатьева — 75,54 балла
  2. Алина Горбачёва — 71,32
  3. Вероника Яметова — 71,16
  4. Софья Муравьёва — 68,78
  5. Софья Важнова — 67,93
  6. Екатерина Анисимова — 64,26
  7. Людмила Фурсова — 59,88
  8. Мария Парамонова — 59,87
  9. Виктория Федянина — 57,56
  10. Елизавета Киселева — 57,34
  11. Яна Битюшкова — 57,27
  12. Валерия Овчинникова — 56,33

Мужчины

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Среди одиночников можно было ожидать наивысшую конкуренцию в борьбе за золото, однако после короткой программы появился явный лидер. Владислав Дикиджи стал единственным, кто набрал более 100 баллов, и добился внушительного отрыва перед произвольной.

В субботу ученик Олега Татаурова чисто выполнил все элементы и получил лучшую оценку за технику. В прыжковой части вице-чемпион России продемонстрировал четверной лутц, тройной аксель и каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи. Источник: ФФККР

Ближайшим преследователем Дикиджи оказался Глеб Лутфуллин. Единственную ошибку ученик Алексея Мишина допустил на четверном сальхове (степ-аут при приземлении). Лишь на полбалла от него отстал Дмитрий Алиев, у которого зафиксировали недокрут в четверть на тройном акселе. При этом ученик Евгения Рукавицына получил лучшую оценку за компоненты.

Медалисты Гран-при по фигурному катанию.

Более 90 баллов набрал и Андрей Мозалёв, который сохраняет высокие шансы на медаль. А вот другие фавориты Пётр Гуменник и Макар Игнатов допустили грубые ошибки, в том числе падения, и не попали в сильнейшую разминку на произвольную программу.

После первого соревновательного аналитики FONBET весьма уверены в итоговой победе Дикиджи:

Пятый этап Гран-при России. Мужчины. Кто выше по сумме двух программ
 

1

2

Владислав Дикиджи — Глеб Лутфуллин

1,30

3,20

Дмитрий Алиев — Пётр Гуменник

2,30

1,55

Андрей Мозалёв — Макар Игнатов

1,30

3,20

Итоги короткой программы в мужском одиночном катании:

  1. Владислав Дикиджи — 102,22
  2. Глеб Лутфуллин — 93,41
  3. Дмитрий Алиев — 92,91
  4. Андрей Мозалёв — 90,34
  5. Семён Соловьёв — 88,76
  6. Михаил Терновский — 87,17
  7. Пётр Гуменник — 85,44
  8. Александр Мельников — 82,92
  9. Макар Игнатов — 82,49
  10. Артём Ковалёв — 82,33
  11. Владимир Ощепков — 73,04
  12. Фёдор Зонов — 67,67

Парное катание

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Среди спортивных дуэтов ожидалась интригующая борьба между лидерами сборной России — Александрой Бойковой / Дмитрием Козловским и Анастасией Мишиной / Александром Галлямов. Именно эти пары заняли первые две позиции, а тройку замкнули оставшиеся участники этапа в Санкт-Петербурге Ясмина Кадырова и Илья Миронов.

В дуэли грандов в короткой программе сильнее оказались Бойкова и Козловский. Они показали чуть более чистый прокат, выполнив параллельный тройной сальхов, тройной флип через выброс и тройную подкрутку четвертого уровня. Чемпионы Европы получили лучшую оценку за технику, а по компонентам уступили принципиальным соперникам 0,01 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Источник: ФФККР

Мишина и Галлямов продемонстрировали аналогичный прыжковый набор, однако немного уступили Бойковой и Козловскому в том числе по базовой стоимости всех элементов. Впрочем, очевидно, что главная борьба между учениками Тамары Москвиной и представителями группы Этери Тутберидзе ещё впереди.

По мнению аналитиков FONBET, Бойкова и Козловский удержат лидерство после произвольной программы. Впрочем, разрыв в коэффициентах невелик:

Пятый этап Гран-при России. Парное катание. Кто выше по сумме двух программ
 

1

2

Бойкова / Козловский — Мишина / Галлямов

1,72

2,00

Итоги короткой программы в парном катании:

  1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 82,71
  2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 81,50
  3. Ясмина Кадырова / Илья Миронов — 69,81

Танцы на льду

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В заключительной дисциплине дня первые итоги вполне можно считать сенсационными. Изначально фаворитами этапа, в том числе у букмекеров, ожидаемо считались Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Однако ученики Александра Жулина остались на промежуточной второй позиции. При этом по технике чемпионы России вовсе получили третью оценку, а вот по компонентам были лучшими.

Лидерами же стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов из группы Анжелики Крыловой. Они оторвались от Худайбердиевой и Базина менее чем на 0,5 балла, но и такой исход едва ли прогнозировался. Более 80 баллов набрали и Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые после ритм-танца замыкают тройку сильнейших.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Источник: ФФКРР

Довольно высокие баллы получили ещё несколько дуэтов, которые явно сохраняют хорошие шансы на медали. Таким образом, по промежуточным разрывам именно танцы на льду стали наиболее насыщенной на интригу дисциплиной в Санкт-Петербурге.

По мнению аналитиков FONBET, после произвольного танца Худайбердиева и Базин всё же опередят Кагановскую и Некрасова и возьмут золото:

Пятый этап Гран-при России. Танцы на льду. Кто выше по сумме двух программ
 

1

2

Худайбердиева / Базин — Кагановская / Некрасов

1,35

2,90

Миронова / Устенко — Леонтьева / Горелкин

1,50

2,40

Щербакова / Гончаров — Шичина / Дрозд

2,40

1,50

Итоги ритм-танца:

  1. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 82,28
  2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 81,83
  3. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 80,83
  4. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 79,39
  5. Анна Щербакова / Егор Гончаров — 77,16
  6. Елизавета Шичина / Павел Дрозд — 76,64
  7. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов — 74,90
  8. Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков — 65,93
  9. Юлия Чуркина / Борис Фролов — 64,25
  10. Ольга Фёдорова / Павел Драко — 64,12
  11. Елизавета Кириллова / Иван Карпов — 57,54

Расписание

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Произвольные программы и танцы фигуристы представят в воскресенье. Расписание прокатов можно узнать в нашем специальном материале. 

Ранее по теме:На Гран-при в Санкт-Петербурге пройдет автограф-сессия с Елизаветой Туктамышевой
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