Лидерство Акатьевой, падение и слезы Муравьёвой: стартовал пятый этап Гран-при России

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В субботу прошел первый соревновательный день у взрослых спортсменов на пятом и последнем этапе сезона Гран-при России по фигурному катанию, который принимает Санкт-Петербург. В прокатах участвуют представители всех четырех дисциплин — танцев на льду, женского и мужского одиночного, а также парного катания. Подводим промежуточные итоги и анализируем обновленные котировки букмекеров.
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Открывали соревновательный день одиночницы. В этой дисциплине перед стартом этапом выделялась четверка фавориток. Они и заняли лидирующие позиции. При этом только трем из них удалось показать прокаты без грубых ошибок и набрать более 70 баллов.
Лидером стала Софья Акатьева, которая обновила платье для короткой программы. Ученица Этери Тутберидзе, как и её ближайшие преследовательницы, выполнила двойной аксель, тройной флип, а также каскад из тройных лутца и тулупа. Чемпионка России, пропустившая прошлый сезон из-за травмы, получила лучшие оценки и за технику, и за компоненты.
Немногим более четырех баллов Акатьевой уступили Алина Горбачёва и Вероника Яметова, которые очень плотно идут в таблице. При этом у обеих судьи зафиксировали недокруты на тройных тулупах. Зато ученица Софьи Федченко выполнила каскад во второй половине программы, что стало одним из её преимуществ на фоне воспитанницы Елены Левковец.
А вот Софья Муравьёва не обошлась без падения. Неудачей завершился второй прыжок на каскаде, что не позволило ученице Евгения Плющенко ворваться в топ-3. Впрочем, отставание фигуристки не выглядит критичным и явно позволяет бороться за место на пьедестале. Однако Муравьёва всё же была разочарована прокатом и не сдержала слез в kiss&cry.
Перед произвольной программой букмекеры ожидаемо считают Акатьеву фавориткой в борьбе за золото. Компания FONBET предлагает следующие котировки:
|Пятый этап Гран-при России. Женщины. Кто выше по сумме двух программ
1
2
|Софья Акатьева — Алина Горбачёва
1,42
2,65
|Вероника Яметова — Софья Муравьёва
1,62
2,15
|Софья Муравьёва — Софья Важнова
1,38
2,80
Итоги короткой программы в женском одиночном катании:
Среди одиночников можно было ожидать наивысшую конкуренцию в борьбе за золото, однако после короткой программы появился явный лидер. Владислав Дикиджи стал единственным, кто набрал более 100 баллов, и добился внушительного отрыва перед произвольной.
В субботу ученик Олега Татаурова чисто выполнил все элементы и получил лучшую оценку за технику. В прыжковой части вице-чемпион России продемонстрировал четверной лутц, тройной аксель и каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.
Ближайшим преследователем Дикиджи оказался Глеб Лутфуллин. Единственную ошибку ученик Алексея Мишина допустил на четверном сальхове (степ-аут при приземлении). Лишь на полбалла от него отстал Дмитрий Алиев, у которого зафиксировали недокрут в четверть на тройном акселе. При этом ученик Евгения Рукавицына получил лучшую оценку за компоненты.
Медалисты Гран-при по фигурному катанию.
Более 90 баллов набрал и Андрей Мозалёв, который сохраняет высокие шансы на медаль. А вот другие фавориты Пётр Гуменник и Макар Игнатов допустили грубые ошибки, в том числе падения, и не попали в сильнейшую разминку на произвольную программу.
После первого соревновательного аналитики FONBET весьма уверены в итоговой победе Дикиджи:
|Пятый этап Гран-при России. Мужчины. Кто выше по сумме двух программ
1
2
|Владислав Дикиджи — Глеб Лутфуллин
1,30
3,20
|Дмитрий Алиев — Пётр Гуменник
2,30
1,55
|Андрей Мозалёв — Макар Игнатов
1,30
3,20
Итоги короткой программы в мужском одиночном катании:
Среди спортивных дуэтов ожидалась интригующая борьба между лидерами сборной России — Александрой Бойковой / Дмитрием Козловским и Анастасией Мишиной / Александром Галлямов. Именно эти пары заняли первые две позиции, а тройку замкнули оставшиеся участники этапа в Санкт-Петербурге Ясмина Кадырова и Илья Миронов.
В дуэли грандов в короткой программе сильнее оказались Бойкова и Козловский. Они показали чуть более чистый прокат, выполнив параллельный тройной сальхов, тройной флип через выброс и тройную подкрутку четвертого уровня. Чемпионы Европы получили лучшую оценку за технику, а по компонентам уступили принципиальным соперникам 0,01 балла.
Мишина и Галлямов продемонстрировали аналогичный прыжковый набор, однако немного уступили Бойковой и Козловскому в том числе по базовой стоимости всех элементов. Впрочем, очевидно, что главная борьба между учениками Тамары Москвиной и представителями группы Этери Тутберидзе ещё впереди.
По мнению аналитиков FONBET, Бойкова и Козловский удержат лидерство после произвольной программы. Впрочем, разрыв в коэффициентах невелик:
|Пятый этап Гран-при России. Парное катание. Кто выше по сумме двух программ
1
2
|Бойкова / Козловский — Мишина / Галлямов
1,72
2,00
Итоги короткой программы в парном катании:
В заключительной дисциплине дня первые итоги вполне можно считать сенсационными. Изначально фаворитами этапа, в том числе у букмекеров, ожидаемо считались Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Однако ученики Александра Жулина остались на промежуточной второй позиции. При этом по технике чемпионы России вовсе получили третью оценку, а вот по компонентам были лучшими.
Лидерами же стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов из группы Анжелики Крыловой. Они оторвались от Худайбердиевой и Базина менее чем на 0,5 балла, но и такой исход едва ли прогнозировался. Более 80 баллов набрали и Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые после ритм-танца замыкают тройку сильнейших.
Довольно высокие баллы получили ещё несколько дуэтов, которые явно сохраняют хорошие шансы на медали. Таким образом, по промежуточным разрывам именно танцы на льду стали наиболее насыщенной на интригу дисциплиной в Санкт-Петербурге.
По мнению аналитиков FONBET, после произвольного танца Худайбердиева и Базин всё же опередят Кагановскую и Некрасова и возьмут золото:
|Пятый этап Гран-при России. Танцы на льду. Кто выше по сумме двух программ
1
2
|Худайбердиева / Базин — Кагановская / Некрасов
1,35
2,90
|Миронова / Устенко — Леонтьева / Горелкин
1,50
2,40
|Щербакова / Гончаров — Шичина / Дрозд
2,40
1,50
Итоги ритм-танца:
Произвольные программы и танцы фигуристы представят в воскресенье. Расписание прокатов можно узнать в нашем специальном материале.
Партнерский проект