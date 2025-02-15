Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 февраля 16:53ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольный танец

Кагановская и Некрасов удержат первое место?
Александр Бокулёв
Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Источник: ФФККР
Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Источник: ФФККР

В воскресенье, 16 февраля, определятся победители и призеры Финала Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду. Кто в отсутствие лидеров займет первое место?

Дата / Время: 16.02.2025, 11:45 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Общий зачет Гран-при России

Свернуть
  1. Александра Степанова / Иван Букин — 36 очков
  2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 36
  3. Ирина Хавронина / Девид Нарижный — 32
  4. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 32
  5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 28

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

Свернуть
  1. Александра Степанова / Иван Букин
  2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин
  3. Ирина Хавронина / Девид Нарижный

Результаты ритм-танца

Свернуть

После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова: 

  1. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 81,51 балла
  2. Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано — 80,41
  3. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 79,80
  4. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 77,93
  5. Анна Щербакова / Егор Гончаров — 76,77
  6. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин — 72,98
  7. Софья Шевченко / Андрей Ежлов — 72,56
  8. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов — 68,22
  9. Анна Коломенская / Артём Фролов — 67,88
  10. Юлия Чуркина / Борис Фролов — 63,59

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Ниже сравнительная линия после ритм-танца от компании FONBET.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Танцы на льду. Кто выше по сумме двух программ?
 12
Кагановская / Некрасов — Любая другая пара1,058,00
Пасечник / Чиризано — Миронова / Устенко1,722,00
Леонтьева / Горелкин — Щербакова / Гончаров1,184,20
Шевченко / Ежлов — Кузьмина / Студеникин1,751,95
Рыбакова / Махноносов — Коломенская / Фролов1,303,20

Прогноз

Свернуть

Несмотря на то, что отрыв Кагановской и Некрасова после ритм-танца невелик, букмекеры максимально верят в их итоговую победу. Трудно с этим не согласиться, поэтому в поисках более высокого коэффициента резонно обратиться к вариантам с другими дуэтами.

Обратим внимание на Шевченко и Ежлова. Букмекеры предлагают сравнить их с Кузьминой и Студеникиным. Вариант интересный, так как последние в ритм-танце вырвались вперед. Но в итоге, считаем, Шевченко и Ежлов их опередят.

Софья и Андрей в нынешнем сезоне стабильно набирают более 113 баллов за произвольный танец, тогда как Милане и Дмитрию это удалось лишь однажды. Неслучайно Шевченко и Ежлов опережали соперников на обоих стартах с их участием — этапе Гран-при России в Магнитогорске и чемпионате страны. 

Ставим на то, что ситуация повторится и в Красноярске. Легальный букмекер FONBET предлагает высокий коэффициент 1,75 на то, что Шевченко и Ежлов обойдут Кузьмину и Студеникина по сумме двух программ.

СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ В FONBET
Ранее по теме:ДоброFON: в Финале Гран-при России по фигурному катанию победит добро!
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров