Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольный танец

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В воскресенье, 16 февраля, определятся победители и призеры Финала Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду. Кто в отсутствие лидеров займет первое место?
Дата / Время: 16.02.2025, 11:45 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
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После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова:
Ниже сравнительная линия после ритм-танца от компании FONBET.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Танцы на льду. Кто выше по сумме двух программ?
|1
|2
|Кагановская / Некрасов — Любая другая пара
|1,05
|8,00
|Пасечник / Чиризано — Миронова / Устенко
|1,72
|2,00
|Леонтьева / Горелкин — Щербакова / Гончаров
|1,18
|4,20
|Шевченко / Ежлов — Кузьмина / Студеникин
|1,75
|1,95
|Рыбакова / Махноносов — Коломенская / Фролов
|1,30
|3,20
Несмотря на то, что отрыв Кагановской и Некрасова после ритм-танца невелик, букмекеры максимально верят в их итоговую победу. Трудно с этим не согласиться, поэтому в поисках более высокого коэффициента резонно обратиться к вариантам с другими дуэтами.
Обратим внимание на Шевченко и Ежлова. Букмекеры предлагают сравнить их с Кузьминой и Студеникиным. Вариант интересный, так как последние в ритм-танце вырвались вперед. Но в итоге, считаем, Шевченко и Ежлов их опередят.
Софья и Андрей в нынешнем сезоне стабильно набирают более 113 баллов за произвольный танец, тогда как Милане и Дмитрию это удалось лишь однажды. Неслучайно Шевченко и Ежлов опережали соперников на обоих стартах с их участием — этапе Гран-при России в Магнитогорске и чемпионате страны.
Ставим на то, что ситуация повторится и в Красноярске. Легальный букмекер FONBET предлагает высокий коэффициент 1,75 на то, что Шевченко и Ежлов обойдут Кузьмину и Студеникина по сумме двух программ.
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