Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольный танец

Несмотря на то, что отрыв Кагановской и Некрасова после ритм-танца невелик, букмекеры максимально верят в их итоговую победу. Трудно с этим не согласиться, поэтому в поисках более высокого коэффициента резонно обратиться к вариантам с другими дуэтами.

Обратим внимание на Шевченко и Ежлова. Букмекеры предлагают сравнить их с Кузьминой и Студеникиным. Вариант интересный, так как последние в ритм-танце вырвались вперед. Но в итоге, считаем, Шевченко и Ежлов их опередят.

Софья и Андрей в нынешнем сезоне стабильно набирают более 113 баллов за произвольный танец, тогда как Милане и Дмитрию это удалось лишь однажды. Неслучайно Шевченко и Ежлов опережали соперников на обоих стартах с их участием — этапе Гран-при России в Магнитогорске и чемпионате страны.

Ставим на то, что ситуация повторится и в Красноярске. Легальный букмекер FONBET предлагает высокий коэффициент 1,75 на то, что Шевченко и Ежлов обойдут Кузьмину и Студеникина по сумме двух программ.