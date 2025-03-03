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3 марта 17:22ГлавнаяАналитика

Нове-Место, мужской спринт, 6 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Кэмпбелл Райт окажется в тени после прорыва на ЧМ?
Александр Бокулёв
Кэмпбелл Райт, Эрик Перро, Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе (слева направо). Источник: IBU
Кэмпбелл Райт, Эрик Перро, Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе (слева направо). Источник: IBU

Первый этап Кубка мира по биатлону после мирового первенства стартует в четверг, 6 марта. Разбираемся в коэффициентах букмекеров на мужской спринт на 10 километров.

Дата / Время: 06.03.2025, 20:25 мск

Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры мужских спринтов на КМ и ЧМ

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  • ЧМ-2025, Ленцерхайде. Йоханнес Бё (Норвегия), Кэмпбелл Райт (США), Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • 6 этап, Антхольц. Тарьей Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Томмазо Джакомель (Италия)
  • 4 этап, Оберхоф. Кентен Фийон-Майе (Франция), Фабьен Клод (Франция), Эмильен Жаклен (Франция)
  • 3 этап, Анси. Мартин Улдаль (Норвегия), Йоханнес Бё (Норвегия), Себастьян Самуэльссон (Швеция)
  • 2 этап, Хохфильцен. Йоханнес Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Фабьен Клод (Франция)
  • 1 этап, Контиолахти. Эмильен Жаклен (Франция), Себастьян Самуэльссон (Швеция), Филипп Наврат (Германия)

Расклады перед гонкой

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В спринтерском зачете Кубка мира лидирует норвежец Стурла Легрейд, хотя он не выиграл ни одной такой гонки в сезоне (два серебра). Лишь два очка ему уступает соотечественник Йоханнес Бё, который взял золото и серебро в спринтах, а также победил на чемпионате мира. Также по разу в Кубке мира первенствовали французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе и норвежцы Мартин Улдаль и Тарьей Бё.

А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменов, которые не упомянуты выше, входит швед Себастьян Самуэльссон, который один раз занял второе место.

Ставка на победителя

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Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 2,35.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Мужской спринт. Кто победит?
Йоханнес Бё2,35
Стурла Легрейд6,70
Томмазо Джакомель11,00
Себастьян Самуэльссон12,50
Кентен Фийон-Майе13,50

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Мужской спринт. Кто выше?
 12
Йоханнес Бё — Стурла Легрейд1,382,80
Стурла Легрейд — Эрик Перро1,522,35
Себастьян Самуэльссон — Эмильен Жаклен1,612,17
Тарьей Бё — Кентен Фийон-Майе2,351,52
Мартин Улдаль — Мартин Понсилуома2,171,61

Прогноз

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В первой гонке после чемпионата мира могут быть сюрпризы, ведь у некоторых лидеров вероятен спад формы после пика, достигнутого для главного турнира года. Вполне вероятен и относительный уход в тень Кэмпбелла Райта — одного из главных героев турнира в Ленцерхайде. Две его серебряные медали в спринте и гонке преследования стали сенсацией, но удержать топовый уровень до конца чемпионата мира не получилось.

Рискнем предположить, что в Нове-Место-на-Мораве американцу не хватит стабильности для борьбы за самые высокие места. И в этом контексте интересным выглядит его противостояние с итальянцем Томмазо Джакомелем, который все-таки более опытен и надежен. Пробуем выбрать ставку на то, что Джакомель опередит Райта в спринте. Букмекер PARI предлагает хороший коэффициент 1,60 на такой исход.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу Кубка мира по биатлону, в том числе мужской спринт на седьмом этапе, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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