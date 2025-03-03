Нове-Место, мужской спринт, 6 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

В спринтерском зачете Кубка мира лидирует норвежец Стурла Легрейд, хотя он не выиграл ни одной такой гонки в сезоне (два серебра). Лишь два очка ему уступает соотечественник Йоханнес Бё, который взял золото и серебро в спринтах, а также победил на чемпионате мира. Также по разу в Кубке мира первенствовали французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе и норвежцы Мартин Улдаль и Тарьей Бё.

А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменов, которые не упомянуты выше, входит швед Себастьян Самуэльссон, который один раз занял второе место.