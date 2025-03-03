Нове-Место, мужской спринт, 6 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

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Первый этап Кубка мира по биатлону после мирового первенства стартует в четверг, 6 марта. Разбираемся в коэффициентах букмекеров на мужской спринт на 10 километров.
Дата / Время: 06.03.2025, 20:25 мск
Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В спринтерском зачете Кубка мира лидирует норвежец Стурла Легрейд, хотя он не выиграл ни одной такой гонки в сезоне (два серебра). Лишь два очка ему уступает соотечественник Йоханнес Бё, который взял золото и серебро в спринтах, а также победил на чемпионате мира. Также по разу в Кубке мира первенствовали французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе и норвежцы Мартин Улдаль и Тарьей Бё.
А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменов, которые не упомянуты выше, входит швед Себастьян Самуэльссон, который один раз занял второе место.
Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 2,35.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Мужской спринт. Кто выше?
|1
|2
|Йоханнес Бё — Стурла Легрейд
|1,38
|2,80
|Стурла Легрейд — Эрик Перро
|1,52
|2,35
|Себастьян Самуэльссон — Эмильен Жаклен
|1,61
|2,17
|Тарьей Бё — Кентен Фийон-Майе
|2,35
|1,52
|Мартин Улдаль — Мартин Понсилуома
|2,17
|1,61
В первой гонке после чемпионата мира могут быть сюрпризы, ведь у некоторых лидеров вероятен спад формы после пика, достигнутого для главного турнира года. Вполне вероятен и относительный уход в тень Кэмпбелла Райта — одного из главных героев турнира в Ленцерхайде. Две его серебряные медали в спринте и гонке преследования стали сенсацией, но удержать топовый уровень до конца чемпионата мира не получилось.
Рискнем предположить, что в Нове-Место-на-Мораве американцу не хватит стабильности для борьбы за самые высокие места. И в этом контексте интересным выглядит его противостояние с итальянцем Томмазо Джакомелем, который все-таки более опытен и надежен. Пробуем выбрать ставку на то, что Джакомель опередит Райта в спринте. Букмекер PARI предлагает хороший коэффициент 1,60 на такой исход.
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