"Спартак" - самый неудобный соперник для "Крыльев Советов" в РПЛ

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Один из важнейших матчей заключительного, 30-го тура 31 чемпионата России по футболу пройдет в субботу, 3 июня, в Самаре. Всего в двух встречах серьезную турнирную мотивацию сохранили оба участника. “Крылья Советов” - “Спартак” - один из них. Хозяева нуждаются в очках, чтобы избежать нежелательных стыковых матчей с представителем Первой лиги, тогда как гости еще сохраняют шансы даже на серебряные медали РПЛ.
Согласно статистике, “Спартак” исторически является не просто неудобным, а самым неудобным соперником для самарской команды. В процентном отношении волжане одержали в этой паре меньше всего побед, чем над кем-либо еще из соперников по Премьер-лиге (всего 15%). Из 107 предыдущих матчей на официальном уровне “КС” выиграли только 16, столько же раз сыграли вничью и потерпели 75 поражений при общей разнице мячей 79-218.
Последняя встреча команд в Кубке России принесла победу “Крыльям” (2:1), но в чемпионате они не побеждают спартаковцев с 2016 года. После неожиданно крупной победы (4:0) в сезоне-2016/17 самарцы проиграли москвичам девять матчей подряд во всех турнирах, и только в кубковом розыгрыше оборвали эту серию. В РПЛ же она продолжается и составляет уже семь матчей.
В первом круге команда Абаскаля разгромила “КС” дома 5:2 с дублями Промеса и Соболева. На этот раз Александр против бывших одноклубников не сыграет из-за дисквалификации. Это в некоторой степени уравнивает шансы команд. Букмекеры считают их примерно равными. Коэффициенты на победу обоих клубов плюс-минус равны - от 2,50 до 2,70.
После 29 туров “Спартак” занимает третье место в таблице РПЛ с отставанием в два очка от ЦСКА. “Крылья” - тринадцатые, в одном очке от спасительной 12-й позиции.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|2. ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|3. Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|4. Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|5. Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|6. Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|7. Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|8. Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|9. Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|10. Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|11. Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|12. Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|13. Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|14. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|15. Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|16. Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
Крылья Советов - Спартак, прогноз на 3 июня: коэффициенты и ставки на матч РПЛ
Партнерский проект