"Спартак" - самый неудобный соперник для "Крыльев Советов" в РПЛ

Один из важнейших матчей заключительного, 30-го тура 31 чемпионата России по футболу пройдет в субботу, 3 июня, в Самаре. Всего в двух встречах серьезную турнирную мотивацию сохранили оба участника. “Крылья Советов” - “Спартак” - один из них. Хозяева нуждаются в очках, чтобы избежать нежелательных стыковых матчей с представителем Первой лиги, тогда как гости еще сохраняют шансы даже на серебряные медали РПЛ.

Согласно статистике, “Спартак” исторически является не просто неудобным, а самым неудобным соперником для самарской команды. В процентном отношении волжане одержали в этой паре меньше всего побед, чем над кем-либо еще из соперников по Премьер-лиге (всего 15%). Из 107 предыдущих матчей на официальном уровне “КС” выиграли только 16, столько же раз сыграли вничью и потерпели 75 поражений при общей разнице мячей 79-218.

Последняя встреча команд в Кубке России принесла победу “Крыльям” (2:1), но в чемпионате они не побеждают спартаковцев с 2016 года. После неожиданно крупной победы (4:0) в сезоне-2016/17 самарцы проиграли москвичам девять матчей подряд во всех турнирах, и только в кубковом розыгрыше оборвали эту серию. В РПЛ же она продолжается и составляет уже семь матчей.

В первом круге команда Абаскаля разгромила “КС” дома 5:2 с дублями Промеса и Соболева. На этот раз Александр против бывших одноклубников не сыграет из-за дисквалификации. Это в некоторой степени уравнивает шансы команд. Букмекеры считают их примерно равными. Коэффициенты на победу обоих клубов плюс-минус равны - от 2,50 до 2,70.

После 29 туров “Спартак” занимает третье место в таблице РПЛ с отставанием в два очка от ЦСКА. “Крылья” - тринадцатые, в одном очке от спасительной 12-й позиции.

Полностью турнирная таблица выглядит так: