Клиенты PARI: «Реал» победит «Барселону» в Евролиге

27 февраля в 27-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Реал» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.32, что соответствует примерно 73% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 3.40 (около 27%).

Клиенты PARI также верят в победу мадридского клуба. На победу «Реала» приходится около 93% от общего оборота пари на исход встречи.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 170 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 169.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в декабре 2024 года в рамках чемпионата Испании. Тогда «Реал» победил со счётом 73:71. В ноябре в Евролиге также выиграли мадридцы (97:90 ОТ).

Если первая половина завершится победой королевского клуба, сыграет ставка с коэффициентом 1.47. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 16.00. Победа «Барселоны» в первые 20 минут матча оценивается в 3.09.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на два события, в том числе на ТМ 169.5 очков по котировке 1.90. Общий коэффициент прогноза — 3.61.

«Реал» по итогам 26 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги. На счету «сливочных» 13 побед и 13 поражений. Самая титулованная команда Евролиги рискует в этом году не просто не попасть в плей-офф, но даже не пройти в плей-ин. И даже несмотря на такие неудачи, «Реал» входит в топ-5 фаворитов на победу в Евролиге. Поставить на триумф команды можно с коэффициентом 11.00. Вероятность выхода «Реала» в плей-офф котируется за 1.55.

«Барселона» находится на девятом месте в таблице. Каталонцы победили в 14 матчах из 26. «Барса» в последних пяти матчах Евролиги выиграла лишь дважды. Если «сине-гранатовые» выйдут в плей-офф, сыграет ставка за 1.40. Чемпионство «Барселоны» котируется за 15.00.