Теннис, United Cup 2025: участники, коэффициенты и регламент

Каждое матчевое противостояние рассчитано на две одиночные (мужская и женская) и одну парную (микст) встречи. Победители всех групп выйдут в четвертьфинал. Также в плей-офф попадет сильнейшая команда среди занявших вторые места от каждого города (Перт и Сидней).

Общий призовой фонд United Cup равен пяти миллионам долларов США. Его распределение зависит от успехов команды и каждого игрока, а также от рейтинга теннисистов.