Теннис, United Cup 2025: участники, коэффициенты и регламент

Партнерский проект
С 27 декабря по 5 января в австралийских Перте и Сиднее состоится третий розыгрыш командного турнира United Cup под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). В соревнованиях примут участие 18 сборных, на групповом этапе разбитые на шесть троек. Рассказываем главное об этих соревнованиях и приводим актуальные котировки букмекеров.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Представителей России на United Cup не будет. У турнира командный статус, а участие отечественных спортсменов в таких форматах на данный момент запрещено большинством международных организаций.
Полные составы команд-участниц:
Перт
Группа A
Группа С
Группа E
ПРОМОКОД ОТ PARI
Сидней
Группа В
Группа D
Первая ракетка мира - Янник Синнер - не сыграет за сборную Италии. Спортсмен сосредоточен на подготовке к Открытому чемпионату Австралии. Рейтинг Синнера ATP 2025 - здесь.
Группа F
Каждое матчевое противостояние рассчитано на две одиночные (мужская и женская) и одну парную (микст) встречи. Победители всех групп выйдут в четвертьфинал. Также в плей-офф попадет сильнейшая команда среди занявших вторые места от каждого города (Перт и Сидней).
Общий призовой фонд United Cup равен пяти миллионам долларов США. Его распределение зависит от успехов команды и каждого игрока, а также от рейтинга теннисистов.
Приводим котировки на победителя от компании PARI. Главными фаворитами букмекеры считают США и Польшу. Действующие чемпионы из Германии не входят в топ-5 по котировкам.
|Теннис, United Cup 2025. Победа в турнире
|США
|3,80
|Польша
|4,30
|Греция
|11,00
|Италия
|13,00
|Казахстан
|13,00
|Чехия
|15,00
|Германия
|15,00
|Канада
|20,00
|Хорватия
|20,00
|Великобритания
|25,00
|Швейцария
|25,00
|Китай
|35,00
|Австралия
|35,00
|Бразилия
|35,00
|Испания
|35,00
|Франция
|75,00
|Аргентина
|75,00
|Норвегия
|75,00
Официальных бесплатных трансляций турнира в России не будет. Однако смотреть матчи турнира можно в специализированных группах в социальных сетях.
Матчи группового этапа пройдут с 27 декабря по 1 января. Затем начнется плей-офф.
Партнерский проект