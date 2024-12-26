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26 декабря 15:28ГлавнаяАналитика

Теннис, United Cup 2025: участники, коэффициенты и регламент

Без россиян, но со многими звездами
Александр Бокулёв
Елена Рыбакина. Источник: United Cup
Елена Рыбакина. Источник: United Cup

С 27 декабря по 5 января в австралийских Перте и Сиднее состоится третий розыгрыш командного турнира United Cup под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). В соревнованиях примут участие 18 сборных, на групповом этапе разбитые на шесть троек. Рассказываем главное об этих соревнованиях и приводим актуальные котировки букмекеров.

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Кто из россиян участвует?

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Представителей России на United Cup не будет. У турнира командный статус, а участие отечественных спортсменов в таких форматах на данный момент запрещено большинством международных организаций.

Кто играет на United Cup 2025?

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Полные составы команд-участниц:

Перт

Группа A

  • США: Тейлор Фритц, Коко Гауфф, Денис Кудла, Даниэль Коллинз, Роберт Галлоуэй, Дезире Кравчик, Майкл Расселл (капитан)
  • Канада: Феликс Оже-Альяссим (капитан), Лейла Фернандес, Лиам Драксль, Стэйси Фанг, Бенджамин Сигуин, Ариана Арсено
  • Хорватия: Борна Чорич, Донна Векич, Лука Микрут, Лючия Чирич Брагарич, Иван Додиг, Петра Марчинко, Ива Майоли (капитан)

Группа С

  • Греция: Стефанос Циципас, Мария Саккари, Стефанос Сакелларидис, Деспина Папамихаил, Петрос Циципас, Валентини Грамматикопулу, Теодорос Ангелинос (капитан)
  • Казахстан: Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Дмитрий Попко, Жибек Куламбаева, Александр Недовесов (капитан)
  • Испания: Пабло Карреньо-Буста, Джессика Бузас Манейро, Карлос Табернер, Марина Бассольс Рибера, Серхио Мартос Горнес, Ивонн Кавалье-Реймерс, Хосе Антонио Санчес де Луна (капитан)

Группа E

  • Китай: Чжан Чжичжэнь, Гао Синью, Бай Янь, Чжан Шуай, Сунь Вацзин, Ву Ди (капитан)
  • Германия: Александр Зверев, Лаура Зигемунд, Даниэль Мазур, Лена Пападакис, Тим Пютц, Вивиан Хайзен, Александр Зверев-старший (капитан)
  • Бразилия: Тьяго Монтейро, Беатрис Хаддад-Майя, Густаво Хейде, Каролина Алвес, Рафаэль Матос, Луиза Стефани, Рафаэль Пачиарони (капитан)
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Сидней

Группа В

  • Польша: Хуберт Хуркач, Ига Швёнтек, Камиль Майхшак, Майя Хвалиньская, Ян Зелиньский, Алиция Росольская, Матеуш Терчиньский (капитан)
  • Чехия: Томаш Махач, Каролина Мухова, Марек Генгель, Габриэла Кнатсон, Патрик Рикл, Вендула Валдраманнова, Даниэль Вацек (капитан)
  • Норвегия: Каспер Рууд (капитан), Мален Хельго, Виктор Дурасович, Ульрикке Эйкери

Группа D

  • Италия: Флавио Коболли, Жасмин Паолини, Маттео Гиганте, Сара Эррани, Андреа Вавассори, Анжелика Морателли, Ренцо Фурлан (капитан)
  • Франция: Уго Умбер, Хлоэ Паке, Корентен Мутэ, Леолия Жанжан, Эдуар Роже-Васслен, Эликсан Лешемия, Фабрис Мартен (капитан)
  • Швейцария: Доминик Штрикер, Белинда Бенчич, Реми Бертола, Селин Наэф, Якуб Пол, Конни Перрен, Сандра Наэф (капитан)

Первая ракетка мира - Янник Синнер - не сыграет за сборную Италии. Спортсмен сосредоточен на подготовке к Открытому чемпионату Австралии. Рейтинг Синнера ATP 2025 - здесь.

Группа F

  • Великобритания: Билли Харрис, Кэйти Бултер, Ян Чоински, Лили Миядзаки, Чарльз Брум, Оливия Николлс, Александр Уорд (капитан)
  • Австралия: Алекс де Минаур, Оливия Гадецки, Омар Ясика, Дестани Айява, Мэттью Эбден, Эллен Перес, Ллейтон Хьюитт (капитан)
  • Аргентина: Томас Мартин Этчеверри, Надия Подороска, Тьяго Агустин Тиранте, Мария Лурдес Карле, Гидо Андреоцци, Орасио де ла Пенья (капитан)

 

Сетка Australian Open пары.

Регламент и призовой фонд

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Каждое матчевое противостояние рассчитано на две одиночные (мужская и женская) и одну парную (микст) встречи. Победители всех групп выйдут в четвертьфинал. Также в плей-офф попадет сильнейшая команда среди занявших вторые места от каждого города (Перт и Сидней).

Общий призовой фонд United Cup равен пяти миллионам долларов США. Его распределение зависит от успехов команды и каждого игрока, а также от рейтинга теннисистов.

Кто выиграет United Cup 2025?

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Приводим котировки на победителя от компании PARI. Главными фаворитами букмекеры считают США и Польшу. Действующие чемпионы из Германии не входят в топ-5 по котировкам.

Теннис, United Cup 2025. Победа в турнире
США3,80
Польша4,30
Греция11,00
Италия13,00
Казахстан13,00
Чехия15,00
Германия15,00
Канада20,00
Хорватия20,00
Великобритания25,00
Швейцария25,00
Китай35,00
Австралия35,00
Бразилия35,00
Испания35,00
Франция75,00
Аргентина75,00
Норвегия75,00

Где смотреть United Cup?

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Официальных бесплатных трансляций турнира в России не будет. Однако смотреть матчи турнира можно в специализированных группах в социальных сетях.

Расписание

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Матчи группового этапа пройдут с 27 декабря по 1 января. Затем начнется плей-офф.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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