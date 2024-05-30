UFC 302: пять главных поединков вечера по версии PARI

В ночь на 2 июня состоится первый летний турнир UFC под номером 302. Запланирована масса зрелищных поединков, включая титульный в легком весе. Букмекерская компания PARI рассказала о самых интригующих боях предстоящего ивента, а также оценила шансы соперников.

Ислам Махачев — Дастин Порье

Главным событием вечера станет выступление россиянина Ислама Махачева, который проведет третью защиту титула в поединке с Дастином Порье. Американец уже дважды пытался завоевать пояс и оба раза проиграл, попавшись на удушающий прием. В первый раз его задушил Хабиб Нурмагомедов, а во второй — Чарльз Оливейра.

Порье прекрасно понимает, что этот титульный шанс станет последним в его карьере, поэтому его мотивацию сложно поставить под сомнение. Но аналитики PARI низко оценивают вероятность того, что ему удастся одолеть Ислама, который в доминирующей манере разобрался с Оливейрой и Александром Волкановски.

Ставки на победу Махачева принимаются по коэффициенту 1.13, что соответствует 85% вероятности. Заключить пари на успех Дастина Порье можно за 6.40, а на ничью — 70.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 1%.

Шон Стрикленд — Пауло Коста

Источник: PARI

Тем временем бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд сразится с опасным бразильцем Пауло Костой. В прошлом поединке Тарзан лишился чемпионского пояса, поэтому ему предстоит доказать фанатам, что его недолгое возвышение не было случайным.

Коста печально известен своей любовью срывать бои, что не сильно по душе руководству промоушена, однако, когда он все-таки выходит в октагон, зрители всегда получают первоклассное шоу. Стрикленд также никогда не выдает скучных поединков, поэтому зрителей ждет динамичная, кровавая разборка двух рубак, которая вряд ли дойдет до решения судей.

Фаворитом этого боя считается Шон с коэффициентом 1.42, что соответствует 70% вероятности. Американец чаще выступает и показывает хороший прогресс в своих последних боях. Ставки на победу бразильца принимаются за 2.97, ничья идет за 57.00. Эти котировки соответствуют вероятностям 29% и 1%.

Кевин Холланд — Михал Олексейчук

Источник: PARI

Некогда перспективный средневес Кевин Холланд попробует перекрыть поражения в последних боях, победив Михала Олексейчука, который также возвращается в октагон после проигрыша Мишелю Перейре.

Несмотря на тяжелый удар, поляк должен стать удобным соперником для американца. Холланд довольно опасен в партере, а его противник не славится хорошей борьбой — шесть из семи поражений в его карьере приходятся на сабмишены.

В связи с этим аналитики PARI считают фаворитом Кевина с коэффициентом 1.37, что соответствует 72% вероятности. Поставить на победу Олексейчука можно за 3.20, а на ничью — за 59.00. В процентах вероятности это около 27% и 1%.

Жаилтон Алмейда — Александр Романов

Источник: PARI

Приличный кард номерного турнира не может обойтись без тяжеловесов, поэтому 2 июня пройдет поединок Жаилтона Алмейды с Александром Романовым.

Бразилец ворвался в UFC в 2022 году и быстро сделал себе имя благодаря доминирующим победам над Жаирзиньо Розенстрайком и Дерриком Льюисом, однако в последнем бою неожиданно отлетел в нокаут от Кертиса Блейдса.

Теперь Алмейде предстоит доказать, что его рано списывать со счетов, победив молдавского Кинг-Конга. Романов хорошо борется, поэтому бразильцу вряд ли удастся спокойно удерживать его на канвасе, как он делал это в своих прошлых боях. Тем не менее букмекеры все равно считают фаворитом Малдахиньо с коэффициентом 1.30, что соответствует 75% вероятности. Ставки на успех Романова принимаются за 3.65, ничья идет с коэффициентом 60.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 24% и 1%.

Сезар Алмейда — Роман Копылов

Источник: PARI

В предварительном карде россиянин Роман Копылов сразится с Сезаром Алмейдой. В прошлом году бразилец вошел в тройку лучших кикбоксеров мира в среднем весе по версии Beyond Kickboxing и Combat Press, но это вряд ли смутит сибирского нокаутера.

Последний бой Копылова в очередной раз показал, что Роману не хватает борцовских навыков, однако в стойке он чувствует себя как рыба в воде. Аналитики PARI считают россиянина фаворитом с коэффициентом 1.85, ставки на его соперника принимаются с коэффициентом 2.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 51% и 48%. Ничью можно взять за 50.00, что соответствует 1% вероятности.