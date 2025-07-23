Итоги первого тура Лиги PARI. Клиент выиграл 517 000 рублей по ставке на гол в первом тайме матча «Уфа» – «СКА Хабаровск»

19 июля стартовал сезон 2025/2026 Лиги PARI. Матчи первого тура прошли 19, 20 и 21 июля. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.

В первом туре победные три очка добыли пять из восемнадцати команд: «Урал», «Ротор», «Чайка», «Факел» и «Челябинск». При этом матч между «Торпедо Москва» и «Челябинском» стал самым результативным в туре. Команды забили пять голов. У челябинцев дважды отличился защитник Александр Жиров. Итоговый счет 3:2 в пользу уральской команды.

«Уфа», «СКА-Хабаровск», «Арсенал Тула», «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Сокол», «Родина» и «Черноморец» сыграли свои первые матчи с ничейным результатом. А вот «Шинник», «Волга Ульяновск», «Енисей», «Спартак Кострома» и «Торпедо Москва» начали новый сезон с поражения. «Енисей» при этом стал единственной командой, проигравшей в первом туре разгромно — три пропущенных мяча дома от «Чайки».

Самые крупные матчи по обороту и прибыли

Самым крупным матчем по объему принятых ставок в первом туре Лиги PARI стала встреча между «Родиной» и «Черноморцем». На эту игру пришлось почти 33% от всего оборота пари на игры первого тура Лиги PARI. Встреча завершилась со счетом 1:1. Команды забили свои голы за первые 25 минут, но в дальнейшем отличились только обилием желтых карточек.

На втором месте оказался матч «Енисея» и «Чайки», а на третьем — встреча между «Арсеналом» и «КАМАЗом». Доля этих игр составила 14% и 11% соответственно. «Чайка» забила «Енисею» три безответных гола, первый из которых случился уже на пятой минуте матча. Исход встречи «Арсенала» и «КАМАЗа» решился во втором тайме. На 51-й минуте счет открыли хозяева, а за шесть минут до конца основного времени гости его сравняли. Итоговый счет 1:1.

Самыми прибыльными для PARI стали матчи «Родина» — «Черноморец», «Нефтехимик» — «Сокол» и «Енисей» — «Чайка». В прошлом сезоне «Черноморец» попал в стыковые матчи за право выйти в РПЛ, один раз сыграл вничью и один раз одолел «Родину», поэтому перед началом встречи он считался фаворитом. В матче «Нефтехимика» и «Сокола» шансы хозяев поля взять три очка оценивались выше. В прошлом сезоне «Сокол» много пропускал на выезде и завершил сезон на 16-м месте, но в итоге матч закончился безголевой ничьей.

Перед началом встречи «Енисея» и «Чайки» красноярский клуб на бумаге выглядел более убедительно — восьмое итоговое место в прошлом сезоне против 13-го у «Чайки» и многочисленные победы в домашних матчах. Разгромное поражение 0:3 предугадать было сложно.

Наиболее убыточной для компании оказалась встреча «Волги» и «Ротора». Волгоградская команда в прошлом сезоне чаще проигрывала или играла вничью на выезде. Однако в игре с новичком Лиги PARI ей удалось вырвать победу за семь минут до конца основного времени. Итоговый счет 2:1 в пользу команды из Волгограда.

Крупные выигрыши клиентов PARI

Один из клиентов PARI выиграл в первом туре 517 500 рублей. Он поставил 250 000 тысяч рублей в лайве на то, что в первом тайме матча «Уфа» — «СКА-Хабаровск» будет забит минимум один гол. Коэффициент составил 2.07. В итоге первый тайм закончился со счетом 1:1, до конца встречи результат не изменился.

В то же время один из клиентов поставил 970 000 рублей на то, что в матче «Нефтехимик» — «Сокол» будет забито больше одного гола, но команды не оправдали его ожиданий. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Что ждать во втором туре Лиги PARI

27 июля «Уфа» приедет в гости к «Факелу». Клуб из Воронежа стартовал с победы. Не менее интересным может оказаться матч между «Челябинском» и «Ротором». Первые встречи этих команд были богатыми на голы.