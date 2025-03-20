Миллион за 30 секунд

Мадридское дерби — матч, в котором можно ожидать всё что угодно. Сегодня мы рассмотрим ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов, где один из клиентов Мелбет решился на очень необычное пари.

Игрок, будто заглянув в будущее, заключил пари на 10 000 RUB с событием: «Какое событие произойдёт первым: гол», с коэффициентом 100. Игроки «Атлетико» решили исполнить домашнюю заготовку на первой минуте. После розыгрыша мяча с центра поля последовала длинная передача к воротам «Реала», где Конор Галлахер «занёс» мяч в сетку, на тридцатой секунде шокировав зрителей и соперников. В этот момент счастье свалилось на клиента Мелбет в виде 1 000 000 RUB. Этот чудо-гол оказался единственным, забитым с игры. В серии пенальти удача была на стороне «сливочных», которые по итогу и продолжили путь в своём любимом турнире.

«Атлетико» удалось удивить всех и осчастливить игрока, но для прохода дальше этого оказалось недостаточно. Тем не менее, такие моменты делают футбол по-настоящему захватывающим зрелищем. Поздравляем клиента БК Мелбет с солидным выигрышем!

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