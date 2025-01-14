Клиенты PARI: «Ливерпуль» возьмет реванш за обидное поражение в первом круге АПЛ

14 января в матче 21-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» примет «Ливерпуль» на своем поле. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.63, что соответствует примерно 60% вероятности. Триумф «Ноттингем Форест» котируется за 5.30 (около 17%). Ничья оценивается в 4.30 (примерно 23%).

Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля». На успех команды Арне Слота приходится примерно 94% от общего оборота ставок на исход игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.25. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.70. Последний раз команды встречались друг с другом в первом круге АПЛ. Тогда «Ноттингем Форест» победил с минимальным счетом.

Самым вероятным исходом матча считается ничья 1:1. Поставить на этот результат можно по коэффициенту 8.00. Сразу три исхода — 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Ливерпуля» — котируются за 9.00.

Один из клиентов поставил 160 000 рублей на то, что «Ливерпуль» не проиграет и команды на двоих забьют максимум три гола, по коэффициенту 1.93 в составе экспресса из трех событий. Суммарный коэффициент купона составил 4.08.

«Ливерпуль» проводит первый сезон под руководством Арне Слота в статусе лидера АПЛ. Клуб занимает первое место, опережая ближайших преследователей — «Арсенал» и «Ноттингем Форест» — на шесть очков и имея игру в запасе. Единственное поражение в этом сезоне АПЛ «мерсисайдцам» нанес как раз «Ноттингем Форест». Подопечные Нуну Эшпириту Санту находятся на третьем месте в таблице. «Лесники» при этом выиграли шесть матчей подряд к текущему моменту.

Шансы «Ливерпуля» стать чемпионами Англии оцениваются коэффициентом 1.27. Если «Ноттингем Форест» сотворит сенсацию и выиграет АПЛ, сыграет коэффициент 100.00. Поставить на то, что «лесники» по итогам сезона окажутся в тройке, можно за 7.00.