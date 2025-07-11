Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 июля 8:27ГлавнаяНовости

Winline Pubstomp The International в новом масштабе: прямая трансляция турнира по Dota 2 пройдет в «ВТБ Арена» для 7000 фанатов

Турнир, The International, —  вершина соревновательной Dota 2
Руслан Ипполитов

14 сентября в Москве пройдет одно из главных событий в мире киберспорта. Winline проведет масштабное мероприятие, посвященное решающим играм The International 2025. Впервые около 7000 фанатов Dota 2 соберутся на стадионе «ВТБ Арена», чтобы вместе посмотреть прямую трансляцию гранд-финала из Гамбурга и разделить эмоции от битвы за чемпионский титул.

Сам турнир, The International, —  вершина соревновательной Dota 2, место, где рождаются легенды. С 4 по 14 сентября в Гамбурге шестнадцать лучших команд мира сразятся за легендарный Аегис Чемпионов и колоссальный призовой фонд, который уже превысил $1,6 млн и продолжает расти. Зрителей ждут недели запредельного напряжения, гениальных стратегий и невероятных моментов, которые может подарить только киберспорт высшего уровня.

Помимо просмотра финала на гигантских экранах, гостей Winline Pubstomp The International ожидает насыщенная программа: интерактивные зоны, конкурсы, косплей-шоу и невероятная драйв и энергетика полного стадиона.

Создавать атмосферу и комментировать происходящее будут знаменитые киберспортсмены и стримеры: just_ns, RAMZES, buster, korya_mc, sasavot, morphe_ya, Dmitry_Lixxx, DreadzTV, GUACAMOLEMOLLY, rostislav_999, VooDoosh и другие звезды.

Погружение в атмосферу события возможно в нескольких форматах. Обладатели стандартного входного билета получат возможность не только посмотреть гранд-финал на гигантских экранах, но и погрузиться во все интерактивные зоны, участвовать в конкурсах и активностях, а также получить подарки и бонусы от Winline.

Подробная информация о турнире и билеты в продаже на сайте: https://pubstomp.win

Winline Pubstomp The International продолжение традиции Winline организовывать масштабные киберспортивные шоу. Предыдущие мероприятия продемонстрировали уверенный рост формата и интерес аудитории: в 2023 году Pubstomp в Atmosphere Moscow собрал около 1,5 тысяч гостей, заложив основу для будущих событий. Уже в следующем году мероприятие на площадке МТС Live Hall стало настоящим прорывом, объединив более 4 тысяч фанатов в зале и привлекши 1,3 миллиона зрителей к онлайн-трансляции. Переход на «ВТБ Арену» с аудиторией в 7 000 человек знаменует собой новый этап в истории киберспортивных событий в России.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Новости
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Новости
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Новости
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Новости

Новое

Читать все новости