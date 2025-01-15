Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Арсенала» с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ

15 января в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Тоттенхэм». Дерби Северного Лондона состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы топ-клубов АПЛ и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры считают хозяев явными фаворитами. На триумф «Арсенала» можно поставить по коэффициенту 1.39, что соответствует примерно 70% вероятности. Котировки на ничью составляют 5.50 (около 18%). Победа «шпор» в линии PARI идет за 8.00 (приблизительно 12%).

Клиенты PARI также сделали свой выбор в пользу хозяев. В общем объеме ставок на исход встречи 87% приходится на победу «Арсенала», еще 10% от всего объема пари сделано на триумф «Тоттенхэма», а 3% — на ничью.

Аналитики PARI ждут от команд Микеля Артеты и Ангелоса Постекоглу результативной игры. Сделать ставку на то, что соперники забьют как минимум три мяча, можно за 1.47. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.70. Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, составляет 1.72. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.05.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Арсенала» 2:0 за 8.00. Вероятность триумфа «канониров» с форой (–1.5) оценивается коэффициентом 1.95. Если «шпоры» удержат фору (+1.5), сыграет ставка за 1.85. Котировки на победу любой из команд с сухим счетом составляют 2.15.

В отдельной линии клиентам PARI доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшнем матче смогут игроки атакующей группы «Арсенала». Гол Кая Хаверца идет в линии PARI за 2.30, Рахима Стерлинга — за 3.10, Мартина Эдегора — за 3.30.

Самая крупная ставка на лондонское дерби среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на обмен голами в матче «канониров» и «шпор» за 1.68. Общий коэффициент экспресса – 3.56. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 512 000 рублей.

«Арсенал» перед матчем на «Эмирейтс» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на семь баллов. «Тоттенхэм» с 24 очками идет на 13-й строчке.

Из десяти последних личных встреч в АПЛ «Арсенал» выиграл шесть. Еще три матча остались за «Тоттенхэмом», а одна игра завершалась вничью. В нынешнем сезоне «канониры» уже обыграли «шпор» на выезде (1:0), а в последний раз проигрывали им в мае 2022-го (0:3).