Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
26 января 14:54ГлавнаяНовости

PARI: Марокко — фаворит Кубка африканских наций по итогам группового этапа

Начинается самое интересно!
Валентин Васильев

24 января завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу, по итогам которого определились все участники стадии плей-офф, стартующей уже 27 января. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников решающей стадии турнира завоевать титул.

По итогам группового этапа первые места в своих квартетах заняли сборные Экваториальной Гвинеи, Кабо-Верде, Сенегала, Анголы, Мали и Марокко. Со второго места в плей-офф вышли команды Нигерии, Египта, Камеруна, Буркина-Фасо, Конго и ЮАР. Кроме того, в 1/8 финала примут участие Кот-д'Ивуар, Гвинея, Мавритания и Намибия, которые стали лучшими из тех, кто занял третье место в своих группах.

Таким образом, список пар на 1/8 финала выглядит следующим образом:

  • Ангола – Намибия
  • Нигерия – Камерун
  • Экваториальная Гвинея – Гвинея
  • Египет – ДР Конго
  • Кабо-Верде – Мавритания
  • Сенегал – Кот-д'Ивуар
  • Мали – Буркина-Фасо
  • Марокко – ЮАР.

По оценкам аналитиков PARI, больше всего шансов на победу в Кубке африканских наций имеет сборная Марокко. Ставки на успех марокканцев принимаются с коэффициентом 3.40. В последний раз марокканские футболисты выигрывали Кубок африканских наций в далеком 1976 году. С тех пор им удалось занять лишь третье место в 1980 году, и второе — в 2004 году.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРОККО - ЮАР

Главным соперником Марокко считается действующий обладатель Кубка, команда Сенегала. Поставить на победу сенегальцев можно за 3.85. Замыкает тройку фаворитов сборная Нигерии с коэффициентом 7.00.

Сборная Кот-д'Ивуара, принимающего турнир, провела групповой этап не лучшим образом — руководство команды даже решило уволить главного тренера, 70-летнего Жана-Луи Гассета. Тем не менее букмекеры все еще высоко оценивают шансы хозяев на успех. Заключить пари на то, что Кот-д'Ивуар выиграет Кубок африканских наций, можно по коэффициенту 10.00.

С коэффициентом 15.00 можно поставить на триумф Египта и Мали. Египтяне — самая титулованная сборная в истории Кубка, однако на этом групповом этапе они не смогли выиграть ни одного матча, выдав три ничьих подряд. Еще более высокие коэффициенты дают на победу сборных Буркина-Фасо и Кабо-Верде — 20.00 и 25.00 соответственно.

Сборная Камеруна добилась больше всего побед в КАН после Египта, однако аналитики PARI сомневаются, что в этом году камерунцы смогут сократить отрыв — ставки на их триумф принимаются по коэффициенту 28.00.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НИГЕРИЯ - КАМЕРУН

Не ждут успехов и от команды Экваториальной Гвинеи, несмотря на то что она вышла в плей-офф с первого места из группы с Нигерией и Кот-д'Ивуаром. Ставки на победу гвинейцев в Кубке принимаются с коэффициентом 50.00.

Меньше всего букмекеры оценивают шансы сборных Намибии и Мавритании добиться успеха. В случае победы первой команды в Кубке сыграет ставка с коэффициентом 150.00, второй — с коэффициентом 250.00.

Кубок африканских наций проходит уже в 35-й раз с момента его основания в 1957 году. Финал турнира состоится 11 февраля на Олимпийском стадионе Эбимпе в Кот-д'Ивуаре. 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров