PARI: Марокко — фаворит Кубка африканских наций по итогам группового этапа

24 января завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу, по итогам которого определились все участники стадии плей-офф, стартующей уже 27 января. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников решающей стадии турнира завоевать титул.

По итогам группового этапа первые места в своих квартетах заняли сборные Экваториальной Гвинеи, Кабо-Верде, Сенегала, Анголы, Мали и Марокко. Со второго места в плей-офф вышли команды Нигерии, Египта, Камеруна, Буркина-Фасо, Конго и ЮАР. Кроме того, в 1/8 финала примут участие Кот-д'Ивуар, Гвинея, Мавритания и Намибия, которые стали лучшими из тех, кто занял третье место в своих группах.

Таким образом, список пар на 1/8 финала выглядит следующим образом:

Ангола – Намибия

Нигерия – Камерун

Экваториальная Гвинея – Гвинея

Египет – ДР Конго

Кабо-Верде – Мавритания

Сенегал – Кот-д'Ивуар

Мали – Буркина-Фасо

Марокко – ЮАР.

По оценкам аналитиков PARI, больше всего шансов на победу в Кубке африканских наций имеет сборная Марокко. Ставки на успех марокканцев принимаются с коэффициентом 3.40. В последний раз марокканские футболисты выигрывали Кубок африканских наций в далеком 1976 году. С тех пор им удалось занять лишь третье место в 1980 году, и второе — в 2004 году.

Главным соперником Марокко считается действующий обладатель Кубка, команда Сенегала. Поставить на победу сенегальцев можно за 3.85. Замыкает тройку фаворитов сборная Нигерии с коэффициентом 7.00.

Сборная Кот-д'Ивуара, принимающего турнир, провела групповой этап не лучшим образом — руководство команды даже решило уволить главного тренера, 70-летнего Жана-Луи Гассета. Тем не менее букмекеры все еще высоко оценивают шансы хозяев на успех. Заключить пари на то, что Кот-д'Ивуар выиграет Кубок африканских наций, можно по коэффициенту 10.00.

С коэффициентом 15.00 можно поставить на триумф Египта и Мали. Египтяне — самая титулованная сборная в истории Кубка, однако на этом групповом этапе они не смогли выиграть ни одного матча, выдав три ничьих подряд. Еще более высокие коэффициенты дают на победу сборных Буркина-Фасо и Кабо-Верде — 20.00 и 25.00 соответственно.

Сборная Камеруна добилась больше всего побед в КАН после Египта, однако аналитики PARI сомневаются, что в этом году камерунцы смогут сократить отрыв — ставки на их триумф принимаются по коэффициенту 28.00.

Не ждут успехов и от команды Экваториальной Гвинеи, несмотря на то что она вышла в плей-офф с первого места из группы с Нигерией и Кот-д'Ивуаром. Ставки на победу гвинейцев в Кубке принимаются с коэффициентом 50.00.

Меньше всего букмекеры оценивают шансы сборных Намибии и Мавритании добиться успеха. В случае победы первой команды в Кубке сыграет ставка с коэффициентом 150.00, второй — с коэффициентом 250.00.

Кубок африканских наций проходит уже в 35-й раз с момента его основания в 1957 году. Финал турнира состоится 11 февраля на Олимпийском стадионе Эбимпе в Кот-д'Ивуаре.