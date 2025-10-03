«Бавария» продлит победную серию в матче с «Айнтрахтом», считают клиенты PARI

4 октября в центральном матче шестого тура Бундеслиги «Айнтрахт Франкфурт» примет на своем поле «Баварию». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1.40, что соответствует примерно 70% вероятности. Триумф «Айнтрахта» котируется за 6.30 (около 14%). Ничья оценивается в 5.40 (примерно 16%). В последний раз команды встречались в феврале прошлого года в рамках Бундеслиги. Тогда победила«Бавария» со счётом 4:0.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Баварии» приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум четыре мяча, можно за 1.72. Противоположный вариант (тотал меньше 3.5) котируется за 2.12. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.45.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 170 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 за 1.32. Общий коэффициент купона — 1.89.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Баварии» со счётом 2:1. Она котируется за 9.50. Если команда Венсана Компани выиграет со счётом 3:1, сыграет ставка за 10.00. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Бавария» выиграла все пять матчей на старте Бундеслиги, забила 22 гола и пропустила всего три. В последних десяти матчах во всех турнирах команда одержала десять побед. Шансы «Баварии» стать чемпионом Германии оцениваются коэффициентом 1.08. «Айнтрахт Франкфурт» набрал только девять очков (три победы, два поражения) и расположился на четвертом месте в таблице. Если в конце сезона команда попадёт в топ-4 Бундеслиги, сыграет ставка за 2.10.