Клиенты PARI: «Арсенал» победит «Ньюкасл» и останется на втором месте в АПЛ

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» примет «Ньюкасл» на «Эмирейтс». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал». Поставить на победу хозяев можно за 1.95, что соответствует примерно 49% вероятности. Триумф «Ньюкасла» котируется за 3.75 (около 25%). Ничья оценивается в 3.70 (примерно 26%). Команды зимой встречались в полуфинале Кубка Английской лиги, и тогда «Ньюкасл» дважды победил со счётом 2:0. В первом круге АПЛ «сороки» также были сильнее (1:0).

Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала». На команду из Лондона приходится 91% от всего объёма ставок на исход встречи. На успех «Ньюкасла» сделано 6% и только 3% приходится на ничейный результат.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.10. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.67. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.20.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 7.50. Победа «Арсенала» с двумя разными результатами — 1:0 и 2:1 — оценивается в 8.50.

Команды — соседи в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на втором месте с 68 очками, «Ньюкасл» же расположился на третьем с 66 баллами в активе. И если для подопечных Микела Артеты этот сезон был скорее неудачным (вылет из всех кубков, проигранная борьба за чемпионство), то команда Эдди Хау провела успешный сезон: победа в Кубке Английской лиги, борьба за высокие позиции в АПЛ.

«Арсенал» за последние пять матчей во всех турнирах ни разу не победил. «Ньюкасл» же, напротив, одержал три победы в последних пяти играх. Тем не менее шансы «канониров» сохранить свою позицию оценены коэффициентом 1.22.

Если «Ньюкасл» станет вторым, сыграет коэффициент 4.50.