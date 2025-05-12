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17 мая 19:20ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Арсенал» победит «Ньюкасл» и останется на втором месте в АПЛ

По оценкам аналитиков, игра получится результативной
Валентин Васильев

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» примет «Ньюкасл» на «Эмирейтс». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал». Поставить на победу хозяев можно за 1.95, что соответствует примерно 49% вероятности. Триумф «Ньюкасла» котируется за 3.75 (около 25%). Ничья оценивается в 3.70 (примерно 26%). Команды зимой встречались в полуфинале Кубка Английской лиги, и тогда «Ньюкасл» дважды победил со счётом 2:0. В первом круге АПЛ «сороки» также были сильнее (1:0).

Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала». На команду из Лондона приходится 91% от всего объёма ставок на исход встречи. На успех «Ньюкасла» сделано 6% и только 3% приходится на ничейный результат.

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По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.10. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.67. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.20.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 7.50. Победа «Арсенала» с двумя разными результатами — 1:0 и 2:1 — оценивается в 8.50

Команды — соседи в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на втором месте с 68 очками, «Ньюкасл» же расположился на третьем с 66 баллами в активе. И если для подопечных Микела Артеты этот сезон был скорее неудачным (вылет из всех кубков, проигранная борьба за чемпионство), то команда Эдди Хау провела успешный сезон: победа в Кубке Английской лиги, борьба за высокие позиции в АПЛ.

«Арсенал» за последние пять матчей во всех турнирах ни разу не победил. «Ньюкасл» же, напротив, одержал три победы в последних пяти играх. Тем не менее шансы «канониров» сохранить свою позицию оценены коэффициентом 1.22.

 Если «Ньюкасл» станет вторым, сыграет коэффициент 4.50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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