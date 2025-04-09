Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами в матче «Арсенала» с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов

29 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» примет «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, но отдают чуть больше предпочтений английскому клубу. Сделать ставку на победу «Арсенала» можно по коэффициенту 2.35, что соответствует примерно 40% вероятности. Ничья и победа «ПСЖ» в линии PARI идут за 3.60 (приблизительно по 30%).

По оценкам аналитиков PARI, «ПСЖ» чуть ближе к статусу фаворита по итогам двухматчевого противостояния. На выход французского клуба в финал установлен коэффициент 1.88 (около 51% вероятности). Котировки на проход «Арсенала» в решающую стадию составляют 1.95 (примерно 49%).

Клиенты PARI верят в успех «канониров». В общем обороте ставок на исход предстоящей игры в основное время 79% приходится на победу «Арсенала», 18% — на успех «ПСЖ», а 3% сделано на ничью. Также на «Арсенал» приходится 69% от всего оборота ставок на исход противостояния, тогда как доля «ПСЖ» составляет 31%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд испанских тренеров Микеля Артеты и Луиса Энрике. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.88. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 1.95. Вероятность обмена голами котируется за 1.82. Спрогнозировать обратный исход можно за 1.98.

Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 7.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться форварды «Арсенала» и «ПСЖ» Букайо Сака и Усман Дембеле. Котировки на гол каждого из них составляют 3.20.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 200 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил эту сумму на обмен голами по коэффициенту 1.82 и в случае успеха может получить 164 000 рублей чистого выигрыша.

Ни «Арсенал», ни «ПСЖ» никогда не побеждали в Лиге чемпионов. Высшее достижение для каждого из этих клубов — выход в финал. Лондонцы в решающем матче сезона-2005/06 проиграли «Барселоне» (1:2), а парижане летом 2020 года уступили «Баварии» (0:1).

Главным фаворитом ЛЧ в сезоне-2024/25 считается «Барселона». Котировки на победу испанского клуба составляют 2.75. Следом идут «ПСЖ» (3.50) и «Арсенал» (4.00). Ниже всех котируются шансы миланского «Интера» (6.00).