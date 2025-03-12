Клиенты PARI уверены в успехе «Арсенала» в ответном матче с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта «Арсенал» и ПСВ встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени. В первом матче англичане не оставили от соперника камня на камне — 7:1. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на успех «Арсенала» — 1.45, что соответствует примерно 66% вероятности. Поставить на то, что выиграют голландцы, можно за 7.20 (около 13%). Ничья котируется за 4.70 (приблизительно 21%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Арсенала» и в ответной игре. На команду Микеля Артеты приходится около 98% от общего объема ставок на исход матча.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.75. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.10.

Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Арсенал», и ПСВ, сыграет коэффициент 1.97. Обратный исход идет за 1.83. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.75.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа «канониров» 2:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроет «Арсенал», можно поставить за 1.37. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 3.35.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 17.46 и включил в него пари на победу «Арсенала» за 1.40. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 646 000 рублей.

«Арсенал» разгромил соперника в первом матче со счетом 7:1. Уже в первые полчаса англичане отличились трижды. Ноа Ланг перед перерывом реализовал пенальти и подарил надежду поклонникам клуба из Нидерландов, но во втором тайме «Арсенал» забил еще четырежды. Шансы команды Микеля Артеты завоевать главный трофей Лиги чемпионов оценили коэффициентом 7.00, а пари на выход лондонцев в финал доступно за 4.00. На то, что ПСВ совершит чудо в ответной игре, а затем победит в турнире, можно сделать ставку с котировкой 1000.00. Вероятность увидеть голландский клуб в финале оценили в 500.00.