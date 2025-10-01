Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 октября 10:45ГлавнаяНовости

PARI: Astralis выбьет Heroic из ESL Pro League Season 22 по CS2

Игра на выбывание
Валентин Васильев

1 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 пройдут поединки четвертого круга первого группового этапа. В матче на вылет встретятся Astralis и Heroic. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

Перед стартом игры аналитики отдают предпочтение Astralis. Поставить на победу состава dev1ce можно с котировкой 1.62. Пари на точный счет 2:0 в пользу Astralis доступно за 2.90. Коэффициент на Astralis с форой по раундам (-3.5) составляет 1.87, а с форой (-6.5) — 2.41. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Противоположный результат идет за 1.83.

Последний очный поединок клубов завершился победой Heroic со счетом 2:0. Вероятность того, что Heroic вновь окажется сильнее, оценивается котировкой 2.30. Коэффициент на состав yxngstxr с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.20. Ставка на индивидуальный тотал Heroic по раундам больше 26.5 доступна за 2.10

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. На чемпионате выступают 24 команды, в том числе все коллективы из топа мирового рейтинга. Участники сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Групповой этап чемпионата проводится по швейцарской системе. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине
Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине
Новости
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России
Новости
«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей
«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей
Новости
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России
Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России
Новости
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Новости
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ
Новости
Победа ЦСКА над «Балтикой» принесла клиенту PARI больше 4 000 000 рублей
Победа ЦСКА над «Балтикой» принесла клиенту PARI больше 4 000 000 рублей
Новости

Новое