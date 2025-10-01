PARI: Astralis выбьет Heroic из ESL Pro League Season 22 по CS2

1 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 пройдут поединки четвертого круга первого группового этапа. В матче на вылет встретятся Astralis и Heroic. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Перед стартом игры аналитики отдают предпочтение Astralis. Поставить на победу состава dev1ce можно с котировкой 1.62. Пари на точный счет 2:0 в пользу Astralis доступно за 2.90. Коэффициент на Astralis с форой по раундам (-3.5) составляет 1.87, а с форой (-6.5) — 2.41. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Противоположный результат идет за 1.83.

Последний очный поединок клубов завершился победой Heroic со счетом 2:0. Вероятность того, что Heroic вновь окажется сильнее, оценивается котировкой 2.30. Коэффициент на состав yxngstxr с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.20. Ставка на индивидуальный тотал Heroic по раундам больше 26.5 доступна за 2.10.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. На чемпионате выступают 24 команды, в том числе все коллективы из топа мирового рейтинга. Участники сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Групповой этап чемпионата проводится по швейцарской системе.