PARI: Astralis выбьет Legacy и пройдет в следующую стадию ESL Pro League Season 22 по CS2

2 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 пройдут поединки заключительного тура первого группового этапа. В матче на вылет встретятся Astralis и Legacy. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Перед стартом игры аналитики отдают предпочтение Astralis, которая в прошлом туре обыграла Heroic. Поставить на победу состава dev1ce можно с котировкой 1.63. Пари на точный счет 2:0 в пользу Astralis доступно за 2.90. Коэффициент на Astralis с форой по раундам (-3.5) составляет 1.87, а с форой (-6.5) — 2.38. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Противоположный результат идет за 1.83.

По ходу чемпионата Legacy одержала сенсационную победу над FURIA, однако в последнем матче коллектив уступил Gentle Mates со счетом 0:2. Вероятность того, что бразильский коллектив справится с Astralis, оценивается котировкой 2.28. Коэффициент на состав Legacy с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.20. Ставка на индивидуальный тотал бразильцев по раундам больше 26.5 доступна за 2.08.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. На чемпионате выступают 24 команды, в том числе все коллективы из топа мирового рейтинга. Участники сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Групповой этап чемпионата проводится по швейцарской системе.