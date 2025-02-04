Клиенты PARI: «Аталанта» выбьет «Болонью» из Кубка Италии

4 февраля состоится первый четвертьфинальный матч в рамках Кубка Италии. Зрителей ожидает противостояние «Аталанты» и «Болоньи». Матч пройдет на «Гевисс Стэдиум» в Бергамо и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Аталанту». Поставить на победу подопечных Джан Пьеро Гасперини в основное время можно с котировкой 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.20 (около 23%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.80 (порядка 25%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе подопечных Гасперини. На победу «Аталанты» в основное время приходится 98% от всего объема ставок на исход игры.

На проход «Аталанты» в полуфинал аналитики дают котировку 1.50. Вероятность того, что в следующую стадию выйдет «Болонья», оценивается коэффициентом 2.65.

Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.25. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.85. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 1.97. Вероятность того, что зрители в основное время увидят минимум четыре забитых мяча, оценивается котировкой 2.95. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.72. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.05.

«Аталанта» не лучшим образом стартовала в новом году — в 2025-м у бергамасков в восьми матчах только две победы. Кроме того, в пяти из шести последних игр подопечные Гасперини пропускали. Поставить на то, что «Болонья» хотя бы раз огорчит хозяев поля, можно с котировкой 1.45. Ставка на два гола от гостей доступна за 3.15. Вероятность того, что «Болонья» не проиграет в основное время, оценивается котировкой 1.95.

«Аталанта» остается второй по результативности командой в Серии А. Поставить на минимум два мяча от хозяев можно с котировкой 1.82. Коэффициент на индивидуальный тотал голов «Аталанты» больше 2.5 составляет 3.60.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 113 300 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из шести событий, включив в него прогноз на обмен голами между «Аталантой» и «Болоньей» по коэффициенту 1.75. Общий коэффициент экспресса составил 13.22.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Аталанты» со счетом 1:0 можно взять за 8.00. Ставка на успех гостей со счетом 1:2 доступна за 14.00.

В 1/8 финала «Аталанта» разгромила «Чезену» (6:1), а «Болонья» — «Монцу» (4:0).