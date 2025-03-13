Клиенты PARI: «Рома» выбьет «Атлетик» и пройдет в четвертьфинал Лиги Европы

13 марта пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Одним из центральных противостояний дня станет битва между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао». Ответный матч команд состоится на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами баскский клуб. Поставить на победу «Атлетика» можно с котировкой 1.92, что соответствует примерно 51% вероятности. Успех «Ромы» оценивается коэффициентом 4.30 (около 22%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.65 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI также больше верят в успех подопечных Эрнесто Вальверде. На победу испанского клуба приходится 61% от общего оборота пари на исход встречи, около 36% — на успех гостей, и еще 3% — на ничью. При этом победа «Ромы» в первом матче сделала итальянский клуб фаворитом пары. Теперь на проход подопечных Клаудио Раньери в следующий этап аналитики дают коэффициент 1.60 (чуть менее 59%). Котировка на исход, при котором в четвертьфинале окажется «Атлетик», составляет 2.35 (около 41%). В общем обороте ставок на исход двухматчевого противостояния соотношение 76% на 24% в пользу выхода римского клуба в четвертьфинал.

Аналитики полагают, что матч получится не самым результативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют минимум дважды, оценивается котировкой 1.32. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.05. На исход, при котором будет менее трех мячей, аналитики дают котировку 1.78. На минимум четыре мяча можно поставить с коэффициентом 3.45. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.90. Обратный вариант можно взять за такой же коэффициент — 1.90.

В первом матче «Роме» удалось вырвать победу на последних секундах со счетом 2:1 благодаря голу Эльдора Шомуродова. Кроме того, у римлян сейчас серия побед из шести матчей подряд. За это время они забили 13 мячей. Вероятность того, что «Рома» не уйдет с поля без забитого мяча, оценивается котировкой 1.55. Поставить на то, что итальянский клуб отличится минимум дважды, можно с котировкой 3.55. Вероятность того, что один из мячей вновь забьет Шомуродов, оценивается коэффициентом 4.50.

Клуб из Бильбао не может выиграть уже три матча подряд. За это время «Атлетик» отправил в ворота соперников только два мяча. Поставить на то, что подопечные Вальверде отличатся хотя бы раз, можно с котировкой 1.22. Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1.5 доступен за 1.98, а тотал больше 2.5 — за 4.30.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 360 160 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на «Рому» с форой (+1) за 1.50. Общий коэффициент экспресса составил 3.47.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа испанского клуба со счетом 1:0. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Такой же коэффициент аналитики дают и на ничью 1:1. Коэффициент на успех «Ромы» со счетом 1:0 составляет 11.00.