Клиенты PARI ждут от Broke Boys победы над курским «Авангардом» в Кубке России

21 августа медиафутбольный клуб Broke Boys сыграет с курским «Авангардом» в 1/128 финала Кубка России по футболу. Игра пройдет на Центральном стадионе в Орле, начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают Broke Boys фаворитами предстоящей игры. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.05, что соответствует 45% вероятности. Заключить пари на успех «Авангарда» можно за 3.15, ничья в основное время идет за 3.60. Вероятности этих исходов составляют около 31% и 27%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 93% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Broke Boys.

Поставить на итоговую победу «Авангарда» с учетом серии пенальти можно за 2.17, такую же ставку на Broke Boys можно сделать за 1.62. На этом рынке клиенты PARI преимущественно также ставят на медиафутбольный клуб, доля которого составляет 97%.

Аналитики ожидают, что соперники покажут результативную игру. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.90. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.67.

В преддверии предстоящей встречи медиаклуб получил неожиданное усиление в лице Федора Смолова. Бывший игрок «Краснодара» пообещал Broke Boys, что сыграет за них во втором раунде Кубка в случае прохода и сдержал слово — футболист уже провел первую тренировку с новой командой. В предыдущем раунде Broke Boys одолел «Орел» со счетом 3:2.