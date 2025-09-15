Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Автомобилист» в матче КХЛ против «Салавата Юлаева»

Аналитики тоже считают фаворитом матча команду Заварухина
Валентин Васильев

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча команду Николая Заварухина. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.78, что составляет 54% вероятности. Спрогнозировать победу уфимцев можно по коэффициенту 4.07 (или 24%). Ничейный исход по итогам 60 минут встречи в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Автомобилиста» с учетом возможных овертайма и серии буллитов котируется за 1.45 (66%). Поставить на итоговый успех «Салавата Юлаева» можно за 2.80 (34%).

Клиенты PARI уверены в хозяевах льда. На победу «Автомобилиста» приходится около 90% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 7% сделано на «Салават Юлаев», еще приблизительно 3% — на ничью по итогам 60 минут встречи. На рынке итогового успеха в матче соотношение 95% на 5% в пользу екатеринбуржцев. 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.50. Если уфимцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.40

Аналитики PARI считают, что противостояние этих команд получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25

Эксперты склоняются к тому , что счет откроют игроки екатеринбуржцев. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.65. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Салавата» котируется за 2.25.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 5.51 и включил в него пари на то, что в игре будет как минимум 5 шайб (ТБ 4.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.60

Поставить на победу «Автомобилиста» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сейчас можно за 9.00. На то, что клуб из Екатеринбурга станет лучшим в Восточной конференции, предлагают котировку 5.00.

Если чемпионами станут хоккеисты «Салавата», сыграет ставка за 50.00. Вероятность победы уфимцев на Востоке оценили в 15.00.

«Салават Юлаев» начал текущий сезон Континентальной хоккейной лиги с двух поражений и одной победы в овертайме. У «Автомобилиста» напротив — две победы и лишь одно поражение. Команды уже встречались в этом сезоне. Их единственный матч закончился победой екатеринбуржцев — 4:1.

Новое