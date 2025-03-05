Клиенты PARI ставят на «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера»

5 марта «Бавария» и «Байер» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на успех «Баварии» — 1.83, что соответствует примерно 53% вероятности. Поставить на то, что выиграют подопечные Хаби Алонсо, можно за 4.50 (около 22%). Ничья котируется за 3.90 (приблизительно 25%).

На успех клуба из Мюнхена по сумме двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1.62. Пари на итоговую победу «Байера» доступно за 2.30.

Клиенты PARI уверены в успехе «Баварии». На команду Венсана Компани приходится около 83% от общего объёма ставок на исход первого матча. Примерно 13% сделано на победу «Байера», еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке выхода в четвертьфинал соотношение 70% на 30% в пользу мюнхенцев.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.77. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.08.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если они обменяются голами, сыграет коэффициент 1.72. Обратный исход идет за 2.12. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00 или победа баварцев 1:0 за 8.50. На то, что счет в матче откроет «Бавария», можно поставить за 1.58. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении леверкузенцев составляют 2.60.

Самый вероятный автор гола в предстоящей игре — нападающий «Баварии» Гарри Кейн (2.10). Следом идут его партнеры по атаке Джамал Мусиала (3.20) и Серж Гнабри (3.55). Среди игроков «Байера» больше всего голов ждут от Виктора Бонифасе (3.55).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 205 800 рублей на победу «Баварии» в первом матче по коэффициенту 1.82.

Мюнхенцы в первом раунде плей-офф по сумме двух матчей прошли «Селтик» (2:1, 1:1). В чемпионате Германии клуб лидирует, опережая «Байер» на восемь очков. В последнем туре команда Венсана Компани на выезде победила «Штутгарт» (3:1). Поставить на победу баварцев в Лиге чемпионов можно за 9.00, а вероятность выхода этой команды в финал аналитики оценили котировкой 5.00.

«Байер» прошел в плей-офф напрямую, заняв шестое место по итогам общего этапа. В Бундеслиге клуб идет на второй строчке. В своей последней игре «аспириновые» разгромили на выезде «Айнтрахт» (4:1). Шансы команды завоевать главный трофей Лиги чемпионов оценили коэффициентом 35.00, а пари на выход «Байера» в финал доступно за 12.00.

Победитель противостояния в 1/4 финала встретится с «Интером» или «Фейеноордом».