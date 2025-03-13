Ян Непомнящий подвел итоги BetBoom Media Chess

Гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итоги BetBoom Media Chess. Команда Непомнящего заняла третье место, чемпионом стал состав Андрея Есипенко — в финале он обыграл ростер Даниила Дубова.

«Хотя уровень участников BetBoom Media Chess был очень разный — от профессиональных игроков до совсем начинающих — все старались показать максимум и азартно сражались в каждой партии. Отлично показал себя Adekvat, хотя, насколько я знаю, у Рустама есть солидный шахматный бэкграунд.

Пилотный выпуск шоу получил отличные просмотры. Аудитория ТраВоМаН, RachelR и других стримеров смогла познакомиться с шахматами. Поздравляю команду победителей и надеюсь взять реванш в следующем сезоне!»

Общий охват BetBoom Media Chess и контента вокруг него превысил 3,5 млн просмотров, официальную трансляцию на Twitch посмотрело более 70 тысяч уникальных пользователей.

В медиатурнире приняли участие 9 инфлюенсеров и 3 профессиональных гроссмейстера. Чемпионы выиграли 1 млн рублей. В составе команды оказались Андрей Есипенко, Эмир Кашоков, Тимур «ТраВоМаН» Хафизов и Зарина Шафигуллина.