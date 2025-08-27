Клиенты PARI уверены в победе «Бенфики» над «Фенербахче» в матче квалификации ЛЧ

27 августа в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 сыграют португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче». Встреча пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

Несмотря на ничью в первом матче, эксперты считают португальскую команду явным фаворитом этой пары. Сделать ставку на победу «Бенфики» в основное время можно по коэффициенту 1.63, что соответствует примерно 60% вероятности. Шансы на успех «Фенербахче» при этом оцениваются котировкой 5.60 (около 17%). Ничья в линии идет за 4.30 (приблизительно 23% вероятности).

Что касается исхода матча с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то на победу «Бенфики» установлен коэффициент 1.30, что эквивалентно 74% вероятности. Если же в итоге в основной этап пройдет турецкая команда, сыграет ставка за 3.70 (26%).

Клиенты PARI и вовсе считают, что игроки португальского клуба не оставят своим соперникам ни малейшего шанса на проход. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча в основное время больше 96% приходится на победу хозяев. Если же говорить об итоговом результате с учетом овертайма и серии пенальти, то распределение ставок составляет 92% на 8% в пользу «Бенфики».

Нулевая ничья в первом матче автоматически ставит команды перед необходимостью брать на себя инициативу в сегодняшней игре. Поэтому, как считают аналитики PARI, весьма вероятно, что командам удастся пробить тотал больше 2.5 — на подобный исход установлен коэффициент 1.80. Если же в матче будет забито не более двух мячей, сыграет ставка за 2.05.

Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.85, в обратном случае сыграет ставка за 1.95. Поставить на то, что футболисты «Бенфики» забьют два и более голов, можно по коэффициенту 1.67, аналогичная ставка в пользу «Фенербахче» оцениваются котировкой 4.00.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются победы «Бенфики» 1:0 или 2:0 — поставить на каждый из этих исходов можно по коэффициенту 7.50. Поражение «Фенербахче» со счетом 1:2, равно как и ничья 1:1, оцениваются котировкой 8.50. На нулевую ничью по итогам основного времени можно поставить за 9.50.

Самым вероятным автором забитого мяча в матче является греческий нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. На его гол установлен коэффициент 2.20. Следом идут его партнеры по команде Франьо Иванович (2.30) и Энрике Араужу (2.50). Среди игроков «Фенербахче» наибольшие шансы отличиться имеет колумбийский форвард Джон Дуран — на его гол в матче установлен коэффициент 3.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.03, куда включил и пари на выход «Бенфики» в основной этап ЛЧ. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 154 500 рублей.

«Бенфика» по-прежнему не знает поражений в официальных матчах этого сезона. Команда Бруну Лаже стартовала с победы над «Спортингом» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Португалии. В Примейре «орлы» обыграли «Эштрелу» (1:0) и «Тонделу» (3:0). Наконец, в рамках квалификации футболисты «Бенфики не встретили никакого сопротивления со стороны французской «Ниццы», одержав две победы со счетом 2:0, после чего и последовала ничья 0:0 в первом матче квалификационного раунда плей-офф против «Фенербахче».

Команда Жозе Моуринью начала сезон сразу с квалификации ЛЧ, где ей пришлось сразиться с роттердамским «Фейеноордом». В первом матче сильнее оказались голландцы, одержавшие победу со счетом 2:1. Однако в ответном матче турецкий клуб сумел крупно обыграть соперника — 5:2. Что же касается Турецкой суперлиги, то «Фенербахче» успел сыграть нулевую ничью с «Гезтепе», а также одержать победу со счетом 3:1 над «Коджаэлиспором».