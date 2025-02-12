Клиенты PARI: «Бенфика» победит «Монако» в стыковом матче Лиги чемпионов

12 февраля «Монако» и «Бенфика» встретятся в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы команды, за которую выступает россиянин Александр Головин, чуть выше. Коэффициент на успех «Монако» — 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Поставить на то, что выиграет португальский клуб, можно за 2.90 (около 33%). Ничья котируется за 3.70 (приблизительно 26%).

На успех «Бенфики» по сумме двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1.70. Пари на итоговую победу монегасков доступно за 2.17.

Клиенты PARI склоняются к победе клуба из Португалии. На успех «Бенфики» приходится около 52% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 44% сделано на триумф хозяев поля, еще приблизительно 4% — на ничью по итогам 90 минут. На рынке прохода в 1/8 финала соотношение 91% на 9% в пользу португальцев.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.62. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.35.



Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Монако», и «Бенфика», сыграет коэффициент 1.50. Обратный исход идет за 2.50. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. На то, что счет в матче откроет команда Адди Хюттера, можно поставить за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении португальцев составляют 2.10. Больше всего букмекеры ждут голов от греческого форварда «Бенфики» Вангелиса Павлидиса. Если он забьет, сыграет коэффициент 2.80. Поставить на то, что Головин огорчит лиссабонцев, можно за 5.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 235 880 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 63.59 и включил в него пари на победу «Бенфики». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 3.00. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 14 763 729 рублей.

«Монако» на общем этапе занял 17-е место, набрав 13 очков. На своем поле монегаски одержали три победы и потерпели одно поражение как раз от «Бенфики» (2:3). В минувшие выходные команда разгромно проиграла «ПСЖ» в чемпионате Франции (1:4). Поставить на победу команды Александра Головина в Лиге чемпионов можно за 100.00, а вероятность выхода в финал аналитики оценили котировкой 35.00.

«Бенфика» на первой стадии также набрала 13 очков и оказалась выше на строчку из-за лучшей разницы мячей. На выезде португальцы выиграли три матча, а уступили лишь «Баварии» (0:1). Сейчас у команды Бруну Лаже серия из трех побед во всех турнирах. Шансы «орлов» выиграть Лигу чемпионов оценили коэффициентом 75.00, а пари на выход в финал доступно за 30.00.

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем».