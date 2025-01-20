Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдет 21 февраля на Красной Поляне

В главном бою вечера сойдутся Дмитрий Бикрев и Гойти Дазаев.

Со-главный бой — Александр Сарнавский против Адриано Мартинса. Победа Александра над Мартинсом может стать для него билетом к реваншу с чемпионом Ахмедом Алиевым. Но его соперник – единственный человек, когда-то победивший Ислама Махачева.

Также в рамках турнира встретятся Бабули Цолоев против Армена Торосяна. Полный кард станет известен позднее.

БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдет в Сочи на RED Arena, начало первых боев - в 18:00 по московскому времени.