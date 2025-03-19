19 марта в Лиссабоне стартует турнир BLAST Open Spring 2025 по Counter-Strike 2. На ивенте выступят все топ-команды мира из рейтинга Valve. Букмекерская компания PARI открыла линию на победителя чемпионата. По оценкам аналитиков, главными фаворитами BLAST Open Spring 2025 считаются Team Vitality, Team Spirit и Natus Vincere.

Team Vitality подходит к ивенту в качестве лидера мирового зачета. Коллектив ZywOo выиграл два предыдущих LAN-турнира, а сам французский снайпер получил звание MVP на обоих чемпионатах. Поставить на то, что Vitality заберет третий трофей подряд, можно с котировкой 3.30. На выход команды ZywOo в финал аналитики дают коэффициент 2.10.

Главным преследователем Vitality, по оценкам аналитиков, станет Team Spirit. Клуб из СНГ выиграл предыдущий ивент от BLAST — Bounty Spring 2025. Сейчас ростер donk занимает второе место в мировом зачете Valve. Вероятность чемпионства Spirit в Лиссабоне оценивается котировкой 4.50. Взять исход, при котором коллектив из СНГ дойдет до финала, можно за 2.40.

Замыкают тройку основных фаворитов Natus Vincere. Сейчас коллектив занимает только восьмое место в мировом рейтинге. В 2025-м ростер Aleksib еще ни разу не поднимался на ивентах выше топ-3. Поставить на триумф NAVI в Лиссабоне можно с котировкой 6.80. Коэффициент на выход коллектива в финал турнира составляет 3.30.

На четвертом месте в списке претендентов на трофей расположилась FaZe Clan. В 2025-м коллектив еще ни разу не поднимался на чемпионатах выше четвертого места. Сейчас состав karrigan занимает пятую строчку в мировом рейтинге. Поставить на триумф FaZe на грядущем ивенте можно с котировкой 8.00. Вероятность того, что состав karrigan доберется до финала, оценивается коэффициентом 4.00.

В топ-5 претендентов на трофей вошла и G2 Esports, которая все еще пытается адаптироваться к уходу NiKo. На двух последних ивентах состав m0NESY не проходил дальше четвертьфинала. Вероятность того, что в этот раз G2 сможет добраться до финала, оценивается котировкой 4.20. На триумф m0NESY и компании аналитики дают коэффициент 8.50.

Рядом с G2 оказалась и MOUZ, занимающая сейчас третье место в мировом рейтинге Valve. Коллектив выиграл PGL Cluj-Napoca 2025, а на ESL Pro League Season 21 дошел до финала. Коэффициент на чемпионство MOUZ в Лиссабоне составляет 9.00. На исход, при котором ростер доберется до финала, можно поставить с котировкой 4.50.

Вероятность того, что трофей достанется Eternal Fire, располагающейся на шестом месте в мировом рейтинге, оценивается котировкой 10.00. На проход турецкого ростера в финал ивента аналитики дают коэффициент 4.50.

Ставка на чемпионство The Mongolz, которая дважды в 2025-м добралась до топ-3 на международных турнирах, доступна за 14.00. Вероятность того, что ростер дойдет до финала оценивается котировкой 7.00. На чемпионство Team Liquid, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге Valve, аналитики дают котировку 20.00. Коэффициент на то, что состав Twistzz доберется до финала, составляет 10.00. Поставить на триумф Team Falcons можно с коэффициентом 30.00. Вероятность того, что состав NiKo в Лиссабоне, как и на PGL Cluj-Napoca 2025, доберется до финала, оценивается котировкой 15.00.

Еще одним представителем СНГ на турнире станет Virtus.pro. После ухода из состава Jame команда еще не добиралась до призовых мест на международных турнирах, а на PGL Cluj-Napoca 2025 коллектив остановился на уровне топ-11. Чемпионство VP в Лиссабоне можно взять за 35.00, а выход клуба в финал — за 18.00.

В списке главных аутсайдеров ивента, по оценкам аналитиков, оказались Astralis (коэффициент на чемпионство 50.00), FURIA Esports (80.00), Imperial Esports (120.00), M80 (150.00) и The Huns Esports (350.00).

BLAST Open Spring 2025 пройдет с 19 по 30 марта в Лиссабоне, Португалия. Ивент начнется с групповой стадии, по итогам которой в плей-офф попадут шесть лучших коллективов. Команды будут бороться за призовой фонд в размере $400 тыс.