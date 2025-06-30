Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26

В пятницу, 18 июля, стартует 34-й чемпионат России по футболу. В матче открытия столичное «Динамо» примет «Балтику» из Калининграда.

Помимо линий на матчи тура ведущие букмекерские компании страны сформировали линии на итоги сезона - чемпиона страны, призеров, а также лучшего бомбардира сезона.

Во главе индивидуальной гонки чемпионата предсказуемо расположился лучший бомбардир прошлого сезона Манфред Угальде (17 голов в 29 играх). Но в этой классификации спартаковец не единоличный лидер. Аналогичный коэффициент 7.00 PARI установила на победу в зачете Джона Кордобы из «Краснодара». В прошлом сезоне колумбийский снайпер разделил только четвертое-шестое места в топе со спартаковцем Барко и железнодорожником Воробьевым.

Ставки на индивидуальную победу лидера «Рубина» Мирлинда Даку контора принимает с коэффициентом 8.00.

Далее в рейтинге фаворитов от PARI идут Матео Кассьерра, Ярослав Гладышев (10.00), Лусиано Гонду и Алексей Батраков (12.00).

Победа Ивана Сергеева и Александра Соболева в гонке снайперов котируется за 15.00, а Артема Дзюбы - за 20.00. В случае сыгравшей ставки на Антона Заболотного букмекер выплатит выигрыш в 30-кратном размере.