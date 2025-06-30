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18 июля 10:04ГлавнаяНовости

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26

Топ-7 фаворитов
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Спартака"
Источник: официальный сайт "Спартака"

В пятницу, 18 июля, стартует 34-й чемпионат России по футболу. В матче открытия столичное «Динамо» примет «Балтику» из Калининграда. 

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Помимо линий на матчи тура ведущие букмекерские компании страны сформировали линии на итоги сезона - чемпиона страны, призеров, а также лучшего бомбардира сезона.

Во главе индивидуальной гонки чемпионата предсказуемо расположился лучший бомбардир прошлого сезона Манфред Угальде (17 голов в 29 играх). Но в этой классификации спартаковец не единоличный лидер. Аналогичный коэффициент 7.00 PARI установила на победу в зачете Джона Кордобы из «Краснодара». В прошлом сезоне колумбийский снайпер разделил только четвертое-шестое места в топе со спартаковцем Барко и железнодорожником Воробьевым.

Ставки на индивидуальную победу лидера «Рубина» Мирлинда Даку контора принимает с коэффициентом 8.00.

Далее в рейтинге фаворитов от PARI идут Матео Кассьерра, Ярослав Гладышев (10.00), Лусиано Гонду и Алексей Батраков (12.00).

Победа Ивана Сергеева и Александра Соболева в гонке снайперов котируется за 15.00, а Артема Дзюбы - за 20.00. В случае сыгравшей ставки на Антона Заболотного букмекер выплатит выигрыш в 30-кратном размере. 

ИгрокКомандаДаНет
Манфред Угальде«Спартак»7.00 1.07 
Джон Кордоба«Краснодар»7.00 1.07 
Мирлинд Даку«Рубин»8.001.05 
Матео Кассьерра«Зенит»10.001.03 
Ярослав Гладышев«Динамо» Москва10.001.03 
Лусиано Гонду«Зенит»12.001.01 
Алексей Батраков«Локомотив»12.001.01 
Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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