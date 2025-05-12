Клиенты PARI: Канада обыграет Финляндию и одержит шестую подряд победу на ЧМ-2025

19 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Финляндии. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную Кленовых листьев. Коэффициент на успех канадцев в основное время игры — 1.30, что составляет 73% вероятности. Спрогнозировать победу Суоми можно по коэффициенту 8.00 (или 12%). Ничейный исход в линии PARI идет за 6.40 (15%). Победа Канады с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.16 (82%). Поставить на итоговый успех сборной Финляндии можно за 5.20 (18%).

Практически все клиенты PARI ставят на победу фаворита. 99% от общего объема ставок на исход основного времени, равно как и на итог матча, приходится на победу Канады. Один из из клиентов поставил 163 700 рублей на Финляндию с форой (+2) по коэффициенту 2.08.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.12. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 4.40. Если финны будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 11.50.

Предыдущая игра между Канадой и Финляндии в рамках Турнира четырех наций закончилась победой первых — 5:3. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных на групповом этапе ЧМ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.42. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.75.

Сборная Канады стартовала на чемпионате мира-2025 с пяти побед подряд. У Финляндии — четыре победы и одно поражение в Группе А, которое скандинавы потерпели от своих географических соседей, сборной Швеции (1:2).

Если хоккеисты сборной Канады станут обладателями главного трофея чемпионата мира, сыграет ставка за 2.00. Кленовые листья — главные фавориты в этом турнире. Победа национальной команды Финляндии котируется за 20.00. Для сравнения, поставить на триумф Швеции можно за 4.30, Швейцарии — за 8.50, США — за 9.40, а Чехии — за 10.00.