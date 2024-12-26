PARI: Канада и США поборются за золото на молодежном ЧМ-2025 по хоккею

26 декабря в Оттаве стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд — десять сборных будут соревноваться за золото вплоть до 5 января 2025 года. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и назвала фаворитов турнира.

С 2020 года победителями чемпионата стабильно становятся сборные США и Канады. Последняя является наиболее титулованной командой турнира — на ее счету уже 20 золотых медалей. США выигрывали молодежный ЧМ только шесть раз, но именно они заняли первое место в прошлом году.

По оценкам аналитиков PARI, главной интригой предстоящего чемпионата станет именно борьба между этими командами. Так, поставить на победу канадцев можно с коэффициентом 2.50, аналогичная ставка на американцев котируется за 2.60.

А вот шансы остальных участников оцениваются значительно скромнее. Поставить на победу сборной Швеции можно с коэффициентом 8.00. В последний раз шведы увозили золото еще в 2012 году. Еще меньше букмекеры верят в сборную Финляндии. Финны выигрывали турнир пять раз. Заключить пари на шестое чемпионство этой команды можно по коэффициенту 10.00.

Остальные участники еще ни разу не занимали первое место, поэтому аналитики практически не дают им шансов на успех. С коэффициентом 20.00 можно поставить на победу сборной Чехии, а успех Словакии котируется за 30.00. Триумф команды Швейцарии оценен коэффициентом 50.00, аналогичная ставка на Германию доступна за 60.00.

Главными аутсайдерами предстоящего ЧМ считаются сборные Латвии и Казахстана, ставки на победу которых принимаются за 100.00 и 150.00 соответственно.