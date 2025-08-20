Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 

20 августа в первом матче финального отборочного раунда Лиги чемпионов «Селтик» примет на своем поле «Кайрат». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Селтик» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1.12, что соответствует примерно 88% вероятности. Триумф «Кайрата» котируется за 23.00 (около 3%). Ничья оценивается в 8.50 (примерно 9%). Вероятность прохода «Селтика» оценивается коэффициентом 1.05. Если «Кайрат» окажется в основном розыгрыше Лиги чемпионов, сыграет ставка за 11.50. Предстоящий матч станет первым в истории между этими командами.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Селтика» приходится около 98% от всего оборота ставок на исход встречи.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.42. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.90. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 2 457 310 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него прогноз на «Селтик» с форой (-1.5) за 1.43. Общий коэффициент ставки — 6.10. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 14 989 591 рубль.

Самым вероятным исходом матча считается сразу два результата: победа «Селтика» со счётом 2:0 и 3:0. Оба они котируются за 6.50. Триумф «кельтов» со счетом 4:0 оценивается в 8.50. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

«Селтик» — действующий чемпион Шотландии. Нынешний сезон Премьершипа команда начала с двух побед подряд, не пропустив ни одного мяча. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Селтик» прошел в стыки после основного этапа, где уступил «Баварии».

«Кайрат» после 20 туров чемпионата Казахстана занимает второе место, отставая от лидера — «Астаны» — по дополнительным показателям. Казахстанская команда начала свой путь в нынешнем розыгрыше ЛЧ с первого квалификационного раунда, где одолела словенскую «Олимпию Любляну» (2:0, 1:1). Затем был обыгран финский КуПС (3:0, 0:2), а в третьем раунде «Кайрат» был сильнее братиславского «Слована» (1:0, 0:1 — 4:3 в серии пенальти).