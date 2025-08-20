Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 августа 11:09ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 

Первая встреча в истории клубов
Валентин Васильев

20 августа в первом матче финального отборочного раунда Лиги чемпионов «Селтик» примет на своем поле «Кайрат». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Селтик» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1.12, что соответствует примерно 88% вероятности. Триумф «Кайрата» котируется за 23.00 (около 3%). Ничья оценивается в 8.50 (примерно 9%). Вероятность прохода «Селтика» оценивается коэффициентом 1.05. Если «Кайрат» окажется в основном розыгрыше Лиги чемпионов, сыграет ставка за 11.50. Предстоящий матч станет первым в истории между этими командами.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Селтика» приходится около 98% от всего оборота ставок на исход встречи.  

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.42. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.90. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.30

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 2 457 310 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него прогноз на «Селтик» с форой (-1.5) за 1.43. Общий коэффициент ставки — 6.10. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 14 989 591 рубль.

Самым вероятным исходом матча считается сразу два результата: победа «Селтика» со счётом 2:0 и 3:0. Оба они котируются за 6.50. Триумф «кельтов» со счетом 4:0 оценивается в 8.50. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

«Селтик» — действующий чемпион Шотландии. Нынешний сезон Премьершипа команда начала с двух побед подряд, не пропустив ни одного мяча. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Селтик» прошел в стыки после основного этапа, где уступил «Баварии».

«Кайрат» после 20 туров чемпионата Казахстана занимает второе место, отставая от лидера — «Астаны» — по дополнительным показателям. Казахстанская команда начала свой путь в нынешнем розыгрыше ЛЧ с первого квалификационного раунда, где одолела словенскую «Олимпию Любляну» (2:0, 1:1). Затем был обыгран финский КуПС (3:0, 0:2), а в третьем раунде «Кайрат» был сильнее братиславского «Слована» (1:0, 0:1 — 4:3 в серии пенальти).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 
Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 
Новости
Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Новости
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Новости
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Новости
Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»
Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»
Новости
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
Новости
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге
Новости
Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2
Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2
Новости
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
Новости
Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве
Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве
Новости

Новое

Читать все новости