Клиенты PARI считают, что «Челси» обыграет «Фулхэм» в третьем туре АПЛ

30 августа «Челси» примет «Фулхэм» в рамках третьего тура АПЛ. Соперники встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Челси» принимаются по коэффициенту 1.57, что соответствует 62% вероятности. Заключить пари на успех «Фулхэма» можно за 5.80, ничья идет за 4.40. Вероятности этих исходов составляют примерно 17% и 21%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Челси».

Букмекеры ожидают, что в предстоящей встрече будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.68, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.20.

При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же каждый коллектив оформит по два и более гола, сыграет ставка за 5.20.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Челси» со счетом 1:0 или 2:1. Оба этих исхода котируются в линии PARI за 8.50.

«Челси» начал сезон, поделив очки с «Кристал Пэлас» (0:0), однако затем сумел одержать яркую выездную победу над «Вест Хэмом» (5:1). На данный момент «аристократы» занимают четвертое место в турнирной таблице. PARI считает команду Энцо Марески одним из основных претендентов на чемпионский титул в этом сезоне. Заключить пари на то, что «Челси» станет чемпионом Англии, можно с коэффициентом 8.00.

«Фулхэм» же стартовал в АПЛ с двух ничьих против «Брайтона» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). По итогам стартовых туров «дачники» занимают тринадцатое место в турнирной таблице. Шанс того, что команда Марку Силвы сможет стать чемпионом, оценивается за 600.00.