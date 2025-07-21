Чемпионат мира по фехтованию 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует

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С 22 по 30 июля 2025 года в столице Грузии Тбилиси пройдет чемпионат мира по фехтованию. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.
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22 июля, вторник
Женщины: шпага — квалификация
Мужчины: рапира — квалификация
23 июля, среда
Женщины: шпага — финалы
Мужчины: рапира — финалы
24 июля, четверг
Женщины: рапира — квалификация
Мужчины: сабля — квалификация
25 июля, пятница
Женщины: командная шпага — квалификация
Мужчины: командная рапира — квалификация
Женщины: рапира — финалы
Мужчины: сабля — финалы
26 июля, суббота
Мужчины: шпага — квалификация
Женщины: сабля — квалификация
Женщины: командная шпага — финалы
Мужчины: командная рапира — финалы
27 июля, воскресенье
Женщины: командная рапира — квалификация
Мужчины: командная сабля — квалификация
Женщины: сабля — финалы
Мужчины: шпага — финалы
28 июля, понедельник
Женщины: командная рапира — финалы
Мужчины: командная сабля — финалы
29 июля, вторник
Мужчины: командная шпага — квалификация
Женщины: командная сабля — квалификация
30 июля, среда
Мужчины: командная шпага — финалы
Женщины: командная сабля — финалы
Ожидается, что на чемпионате мира выступят 24 российских спортсмена — по 12 мужчин и женщин. Лидерами отечественной команды резонно считать двукратных олимпийских чемпионок саблисток Софью Великую и Яну Егорян. У мужчин выделяются братья Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Владислав Мыльников, которые брали серебро Олимпиады-2020 в командной рапире.
Заявка сборной России выглядит так:
Женская сабля: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова.
Женская рапира: Марта Мартьянова, Полина Козаева, Анна Соловьёва, Виталина Анащенкова.
Женская шпага: Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская и Айзанат Муртазаева.
Мужская сабля: Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов.
Мужская рапира: Александр Керик, Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников.
Мужская шпага: Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев и Артём Саркисян.
Прямые эфиры чемпионата Европы по дзюдо будут транслироваться холдингом «Матч». Распределение эфиров по каналам можно узнать на официальном сайте вещателя.
Также трансляции будет вести канал Международной федерации фехтования (FIE) FENCING TV. Для доступа понадобится регистрация.