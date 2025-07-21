Чемпионат мира по фехтованию 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует

Ожидается, что на чемпионате мира выступят 24 российских спортсмена — по 12 мужчин и женщин. Лидерами отечественной команды резонно считать двукратных олимпийских чемпионок саблисток Софью Великую и Яну Егорян. У мужчин выделяются братья Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Владислав Мыльников, которые брали серебро Олимпиады-2020 в командной рапире.

Яна Егорян. Источник: Федерация фехтования России

Заявка сборной России выглядит так:

Женская сабля: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова.

Женская рапира: Марта Мартьянова, Полина Козаева, Анна Соловьёва, Виталина Анащенкова.

Женская шпага: Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская и Айзанат Муртазаева.

Мужская сабля: Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов.

Мужская рапира: Александр Керик, Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников.

Мужская шпага: Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев и Артём Саркисян.