BetBoom Media Chess пройдёт 9 марта

Тимур «Травоман» Хафизов при поддержке букмекерской компании BetBoom проведёт шахматный турнир BetBoom Media Chess. Ивент запланирован на 9 марта, трансляция пройдёт на Twitch-канале Тимура.

В турнире примут участие 12 человек, поделенные на три команды. Участники будут играть с равными по навыкам соперниками, а две лучшие команды сразятся в финале в формате с поочередными ходами. По хочу матчей игроки могут воспользоваться различными подсказками: помощью наставников, членов команды, студии аналитики и даже зрителей трансляции.

Наставниками команд станут известные гроссмейстеры:

Ян Непомнящий

Даниил Дубов

Андрей Есипенко

Участники BetBoom Media Chess:

Эмир Кашоков (комик)

Олег « RachelR » Тюрькаев (стример, основатель киберспортивного клуба Insilio)

« » Тимур « Травоман » Хафизов (стример)

« » Алексей « OverDrive » Бирюков (стример)

« » Рустам « Adekvat » Мавлютов (киберспортивный комментатор)

« » Акылбек « Acoolbek Бисикенов (видеоблогер, стример)

« Марина Жекова (тренер по шахматам)

Александра Наумова (тренер по шахматам)

Зарина Шафигулина (тренер по шахматам)

Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей — всю сумму получит команда-победитель.