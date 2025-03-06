BetBoom Media Chess пройдёт 9 марта

Партнерский проект
Тимур «Травоман» Хафизов при поддержке букмекерской компании BetBoom проведёт шахматный турнир BetBoom Media Chess. Ивент запланирован на 9 марта, трансляция пройдёт на Twitch-канале Тимура.
В турнире примут участие 12 человек, поделенные на три команды. Участники будут играть с равными по навыкам соперниками, а две лучшие команды сразятся в финале в формате с поочередными ходами. По хочу матчей игроки могут воспользоваться различными подсказками: помощью наставников, членов команды, студии аналитики и даже зрителей трансляции.
Наставниками команд станут известные гроссмейстеры:
Участники BetBoom Media Chess:
Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей — всю сумму получит команда-победитель.
Партнерский проект