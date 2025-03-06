Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
6 марта 13:54ГлавнаяНовости

BetBoom Media Chess пройдёт 9 марта

Наставники команд — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Андрей Есипенко

Тимур «Травоман» Хафизов при поддержке букмекерской компании BetBoom проведёт шахматный турнир BetBoom Media Chess. Ивент запланирован на 9 марта, трансляция пройдёт на Twitch-канале Тимура

В турнире примут участие 12 человек, поделенные на три команды. Участники будут играть с равными по навыкам соперниками, а две лучшие команды сразятся в финале в формате с поочередными ходами. По хочу матчей игроки могут воспользоваться различными подсказками: помощью наставников, членов команды, студии аналитики и даже зрителей трансляции.

Наставниками команд станут известные гроссмейстеры:

  • Ян Непомнящий
  • Даниил Дубов
  • Андрей Есипенко

Участники BetBoom Media Chess:

  • Эмир Кашоков (комик)
  • Олег «RachelR» Тюрькаев (стример, основатель киберспортивного клуба Insilio)
  • Тимур «Травоман» Хафизов (стример)
  • Алексей «OverDrive» Бирюков (стример)
  • Рустам «Adekvat» Мавлютов (киберспортивный комментатор)
  • Акылбек «Acoolbek  Бисикенов (видеоблогер, стример)
  • Марина Жекова (тренер по шахматам)
  • Александра Наумова (тренер по шахматам)
  • Зарина Шафигулина (тренер по шахматам)

Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей — всю сумму получит команда-победитель.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров